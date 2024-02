Tormo Franquicias gestiona la inversión de 18,7 millones de euros con la apertura de nuevas unidades franquiciadas

La consultora de franquicias sigue alcanzando cifras récord de inversión gracias al gran impulso proyectado en la expansión de las 47 marcas franquiciadoras que representa La consultora especializada Tormo Franquicias Consulting ha vuelto a alcanzar durante este último ejercicio cifras récord de inversión, concretamente 18,7 millones de euros para sus clientes, que se concentran en 47 enseñas de diversos sectores de actividad, entre los que destacan por número de aperturas: restauración, estética y belleza, cuidado personal y servicios múltiples en diferentes áreas de actividad.

En total, se han producido 411 aperturas de nuevas unidades de negocio franquiciadas a nivel nacional a lo largo de todo el territorio, destacando como en ejercicios anteriores las zonas de Comunidad de Madrid, Levante y Andalucía, donde se han concentrado cerca del 80% de las nuevas incorporaciones gestionadas. En conjunto, Tormo Franquicias ha conseguido materializar cerca de un 6% de las aperturas totales que se producen en España.

La consultora es el mayor referente en la expansión y desarrollo de franquicias en España para todas aquellas empresas que se encuentran en fase de inicio. También ha sido partícipe del crecimiento de las principales enseñas franquiciadoras que operan en nuestro país. "El sistema de franquicia está creciendo y ello favorece el desarrollo de todas aquellas marcas que están preparadas y presentan modelos de negocio atractivos y exitosos", indican desde la consultora.

Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias Consulting, destaca: "El esfuerzo interno realizado a lo largo de este periodo en innovación y en la gestión de nuestros servicios, ha facilitado la consecución de estos resultados. Actualmente, seguimos invirtiendo en la incorporación de nuevos recursos, nuevas tecnologías y un nuevo CRM mucho más potente del que disponíamos hasta la fecha, lo que en conjunto nos permitirá ser mucho más ágiles y optimizar aún más los procesos. Soy consciente también de los retos que tenemos, no todos nuestros clientes obtienen idénticos resultados y debemos mejorar en este apartado".

Desde la consultora afirman que no existe una única fórmula para alcanzar el éxito empresarial en franquicia, pero sí indican algunos de los aspectos clave para conseguir resultados en la expansión. Entre otros, destacan: tener un modelo de negocio de éxito y con experiencia acumulada, compromiso del equipo fundador, objetivos razonables en consonancia con la realidad de cada empresa, no acortar pasos necesarios, un mínimo presupuesto y el desarrollo de un adecuado programa de franquicia. Si esto se cumple, desde la consultora aseguran: "somos muy buenos en aquello que sabemos hacer y que no es otra cosa que preparar a las empresas para crecer y vender franquicias muy por encima de su competencia".