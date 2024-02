Celebrar bodas al aire libre inolvidables en Niudàlia

Hoy en día, muchas parejas buscan celebrar su boda al aire libre. En particular, Barcelona es una ciudad ideal para organizar un festejo de este tipo. Esto se debe a que cuenta con distintos espacios de gran belleza arquitectónica y natural. Entre otras opciones, estas celebraciones se pueden desarrollar en la playa, en un parque o en un jardín.

Con respecto a esto último, la granja de flores Niudàlia dispone de 8 hectáreas de campos agrestes y belleza natural al pie de los Pirineos.

En este establecimiento, es posible encontrar distintos espacios con vistas de ensueño para celebrar bodas al aire libre en Barcelona que resulten inolvidables. En particular, este campo cuenta con plantaciones de especies como dalias, girasoles y tulipanes, entre otras.

Niudàlia ofrece múltiples opciones para celebrar bodas al aire libre en Barcelona Este establecimiento cuenta con uno de los campos de flores más grandes de Cataluña. Habitualmente, en este espacio natural se realizan visitas y se organizan distintos tipos de eventos. Con respecto a las bodas, las parejas pueden escoger distintas áreas para llevar a cabo su fiesta.

Además, Niudàlia ofrece la posibilidad de personalizar todos los detalles de una boda, adaptándose a distintos tipos de presupuesto. Los expertos de esta empresa ofrecen consejos de planificación para evitar gastos innecesarios.

En cuanto a la decoración, también hay múltiples opciones disponibles. Por ejemplo, el estilo vintage está en tendencia. En este sentido, Niudàlia dispone de diversos espacios que se pueden ambientar con un toque antiguo para celebrar una boda única, mágica y exclusiva. Otra alternativa ideal para aprovechar el contacto con la naturaleza es la ambientación rústica. En estos casos, es posible conseguir una atmósfera romántica que un salón convencional no puede ofrecer.

Bodas al aire libre con estilo vintage Según indican los especialistas de Niudàlia, la decoración es fundamental para conseguir que un espacio adquiera un estilo determinado. En particular, la estética vintage se puede lograr con elementos antiguos, detalles románticos y un toque nostálgico. Por ejemplo, objetos como candelabros, maletas o bicicletas antiguas pueden contribuir a generar una atmósfera de este tipo.

En cuanto a las flores, es conveniente escoger variedades clásicas como peonías, lavandas y rosas. Para acompañar este tipo de decoración, el diseño de las invitaciones y la papelería también puede estar a tono. El mismo concepto se aplica para la vajilla y la decoración de las mesas. Además, en bodas de este estilo es conveniente contar con una banda de jazz o seleccionar clásicos románticos de los años 40 y 50.

A la hora de celebrar bodas al aire libre en Barcelona, la granja de flores Niudàlia es un espacio ideal para desarrollar un evento inolvidable. Este establecimiento tiene distintas zonas adaptadas para fiestas y dispone de un equipo de profesionales que puede encargarse de la planificación de eventos de manera integral.