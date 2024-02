Ya disponible el podcast 'Curioso Dinero', entrevistas semanales a emprendedores que se ganan la vida con curiosos y rentables negocios

'Curioso Dinero' presenta sus 3 primeros episodios con entrevistas a: Un hostelero que ha abierto una pequeña e innovadora hamburguesería, un emprendedor español que vende estrellas del cielo y el creador de Aitana, la primera influencer española generada por inteligencia artificial con más de 275 mil seguidores en Instagram. El objetivo de "Curioso Dinero" es acercar a la audiencia la realidad de emprendedores de a pie, destacando pequeños y rentables negocios Se anuncia el lanzamiento del podcast semanal "Curioso Dinero". Este nuevo proyecto ofrece a los oyentes una ventana a la fascinante vida de emprendedores que han encontrado formas únicas y curiosas de ganarse la vida.

Entre los primeros episodios, destacan las entrevistas a fundadores apasionados, como el emprendedor español que comercializa estrellas del cielo, el visionario detrás de una hamburguesería de barrio con un concepto sencillo e innovador y el creador de Aitana, la primera influencer IA de España con más de 275 mil seguidores en Instagram.

El podcast está disponible en YouTube, Spotify, iVoox y todas las principales plataformas de podcasts.

En "Curioso Dinero", la audiencia se sumerge en conversaciones que le transportarán a la autenticidad de una charla informal, donde aprender cosas prácticas, conocer personas fascinantes y descubrir nuevas ideas de negocio que pueden empezar desde su casa.

Pero, ¿qué hace a este podcast diferente? El podcast se aleja de las entrevistas a gigantes empresariales o a magnates. Curioso Dinero se centra en los "lifestyle business", pequeños y rentables negocios que mejoran el estilo de vida del fundador. Les encantan los proyectos gestionados por personas que hacen de su pasión su negocio y que no necesitan de a penas inversión.

"Curioso Dinero" celebra la diversidad de pequeños negocios, aquellos que requieren poca inversión o no dependen de una gran plantilla para prosperar y ser rentables. Pequeños negocios que cualquier persona puede emprender para alcanzar el estilo de vida deseado.

Pero, ¿qué significa ser pequeño en el mundo empresarial? La magnitud es subjetiva. A diferencia de otros podcasts en el mismo ámbito, "Curioso Dinero" busca a los underdogs con estilos de vida auténticos y emocionantes. Haciendo homenaje a aquellos que trabajan para vivir y no al revés.

¿Quién está detrás de "Curioso Dinero"?

Txomin es un Navarro apasionado del mundo empresarial, los negocios digitales y las startups. Con formación en ADE, siempre ha sentido fascinación por las historias detrás de cada proyecto emprendedor. Este podcast es su excusa perfecta para alimentar su curiosidad, alejándose del corporativismo para explorar proyectos clandestinos, undergrounds y joyas escondidas que no aparecen en los informes de Forbes.

"Curioso Dinero" es el podcast semanal que sumerge a la audiencia en el apasionante mundo de los negocios curiosos.

