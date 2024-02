Enric Maynou estrena nueva página web

Gracias al Kit Digital - Next Generation y al agente digitalizador Remarketing Data Solutions SL, Enric Maynou Masó estrena una nueva web y da un salto digital en el mundo de la cosmética y belleza capilar Enric Maynou Masó, reconocido estilista, técnico internacional y empresario en el ámbito de la cosmética y la belleza capilar, da un paso significativo en su trayectoria profesional con el lanzamiento de su innovadora página web. Este nuevo proyecto, que refleja la dedicación y pasión de Enric por la excelencia, marca un hito en su carrera al adentrarse en el mundo digital para llegar a un público más amplio.

La nueva página web de Enric Maynou ofrece una experiencia de compra online diseñada para satisfacer las necesidades de los consumidores finales. Con un diseño intuitivo y fácil de navegar, los usuarios pueden explorar la amplia gama de productos de alta calidad. Desde tratamientos capilares innovadores hasta productos tradicionales de calidad.

La expansión de Enric Maynou no conoce límites geográficos. La empresa garantiza envíos a todo el país, permitiendo que mujeres de diferentes regiones tengan acceso a los productos de calidad que caracterizan la marca. Este servicio de entrega a domicilio demuestra el compromiso de Enric Maynou Masó en hacer que la belleza y el cuidado capilar estén al alcance de todas.

Digitalización con el Apoyo de Kit Digital y Remarketing Data Solutions

Este ambicioso proyecto de digitalización ha sido posible gracias a la colaboración con Kit Digital y al Agente Digitalizador Remarketing Data Solutions. Ambas empresas han trabajado estrechamente con Enric Maynou para desarrollar una página web que no solo refleje la esencia de la marca, sino que también optimice la experiencia del usuario y potencie la visibilidad en el mercado digital.

La marca Enric Maynou Masó se distingue por sus sólidos valores de sostenibilidad, excelencia y calidad. La calidad se refleja en la atención personalizada que brinda a cada cliente, la búsqueda constante de la perfección impulsa la innovación en cada producto, y la sostenibilidad se manifiesta en cada fase de producción. Estos valores se integran en la nueva página web, creando una experiencia única y satisfactoria para las consumidoras.

La marca invita a cada mujer a descubrir su potencial de belleza única y a cuidar su cabello de manera excepcional.

Desde el 2020 se viene trabajando en diferentes productos y a lo largo del año 2024 algunos de ellos verán la luz en el mercado.

Enric Maynou Masó se enorgullece de presentar esta nueva etapa digital y espera continuar siendo un referente en el mundo de la cosmética y la belleza capilar. Descubre la experiencia Enric Maynou en enricmaynou.com y únete a la revolución de la belleza digital.