¿Cómo encontrar una aesthetic clinic en Málaga y Marbella? Dra. Susana Diaz

Una aesthetic clinic es un centro de salud dedicado a los servicios y tratamientos estéticos para mejorar la apariencia física con el fin de ayudar a la confianza y la aceptación de una persona sobre su propio cuerpo. La clínica de la Dra. Susana Diaz busca mantener la belleza natural, entendiendo los desafíos del envejecimiento sin ocultarlos, pero resaltando la mejor versión de cada quién.

Es importante a la hora de realizarse un procedimiento así sea considerado “solo de belleza”, acudir a centros especializados y con profesionales entrenados para garantizar la seguridad y obtener el mejor resultado. La doctora Susana es especialista en tratamientos estéticos, incluyendo rellenos, rinoplastia no quirúrgica y tratamientos neuromoduladores. Se formó como cirujana general en el Reino Unido y ha sido Jefa de Servicio en ejercicio en el NHS desde 2009.

La celebración de la belleza única Cada persona es única y tiene diferentes necesidades o expectativas. La belleza es un concepto que ha ido evolucionando y sus cánones varían según el lugar del planeta. No existe una respuesta universal para cada individuo, es por ello que en la aesthetic clinic de la Doctora Diaz se hace un tratamiento hecho a la medida de cada paciente. El objetivo final es resaltar el tipo de belleza propio de la persona y hacerla sentirse más segura.

Existen igualmente distintos tipos de intervención con distintos resultados, en este centro se ofrece una consulta especializada y un diagnóstico completo para que el paciente pueda tomar una decisión informada antes de empezar el tratamiento. Se ofrecen distintos procedimientos para diferentes partes del cuerpo: tratamientos neuromoduladores, profhilo y estimuladores de colágeno, rinoplastia no quirúrgica, armonización facial, PHP para el crecimiento del cabello, tratamiento de hiperhidrosis, rellenos, entre otros.

El respaldo de la medicina funcional Todos los tratamientos médicos se deben realizar con profesionales certificados y con productos de alta calidad. Además, la medicina evoluciona todos los días y se desarrollan técnicas cada vez menos invasivas y más duraderas; es importante escoger una aesthetic clinic que se mantenga a la vanguardia.

Además de cumplir con todo lo necesario para un tratamiento seguro y de calidad, la Dra. Susana Diaz hace un enfoque desde la medicina funcional, en la cual entiende que el cuerpo funciona como un conjunto y que la ciencia de la longevidad y el bienestar forman una parte crucial de las intervenciones estéticas. La aesthetic clinic de la Dra. Susana en Malaga y Marbella puede ayudar a quién necesite el look más natural y fresco posible siendo fiel a su propia esencia.