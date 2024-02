Más de 63.000 nuevos casos de cánceres urológicos en España durante 2024

Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2024 se diagnosticarán más de 63.000 cánceres urológicos, siendo el de próstata, con más de 30.000 casos, el que tiene un mayor número de nuevos diagnósticos. En total, se estima que en este año se alcanzarán los 286.664 casos diagnosticados, lo que supone un ligero incremento con respecto al año 2023.

Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer, celebrado el pasado 4 de febrero, desde ROC Clinic insisten en la detección precoz como la mejor arma para luchar contra los tumores urológicos. Tal y como indica el doctor Javier Romero-Otero, director del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid y director médico de ROC Clinic: “la ciencia y la medicina avanzan, afortunadamente, a pasos agigantados y disponemos de las herramientas para luchar contra enfermedades como el cáncer. En estadios iniciales, esta patología tiene buen pronóstico, pero, para ello, es importante hacer hincapié en la prevención y la detección precoz. Desde ROC Clinic queremos animar a todas las personas a tener en cuenta las señales de alarma que emite su cuerpo, además de acudir a revisiones anuales”.

Cáncer de próstata, el más frecuente en varones El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres y la segunda causa de mortalidad por cáncer en varones, solo por detrás del de pulmón y el colorrectal, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Aproximadamente, fallecen 6.000 hombres al año por este tipo de tumor y el riesgo de padecerlo aumenta con la edad.

Para prevenir el cáncer de próstata existen dos hábitos imprescindibles: hacer ejercicio, evitando el sedentarismo para no desarrollar obesidad, y seguir una dieta saludable, que, además de ayudar a mantener el peso, ayuda a evitar patologías como la diabetes o la hipertensión, enfermedades identificadas como factores de riesgo del cáncer de próstata. Las revisiones periódicas son también fundamentales para detectarlo de forma precoz, por lo que es recomendable hacerlas con asiduidad desde los 45 años en pacientes sin síntomas.

Cáncer de vejiga y cáncer renal El cáncer de vejiga tiene también una alta incidencia en España, con más de 22.000 casos, debido a su relación directa con el tabaquismo. Por su parte, el cáncer renal es menos frecuente, aunque su incidencia en nuestro país está aumentando y se estima que en 2024 se diagnostiquen más de 9.000 casos. “La prevención del cáncer de vejiga pasa por mejorar la salud general, evitando el tabaco o la exposición a sustancias químicas como pinturas industriales y tintes”, afirma el Dr. Félix Guerrero Ramos, experto en Uro-Oncología y responsable de la Unidad de cáncer de vejiga de ROC Clinic.

En cuanto al cáncer de riñón, existen algunas medidas que pueden reducir el riesgo de tener este tipo de tumor. Según el Dr. Vital Hevia, experto en Uro-Oncología y responsable de la Unidad de cáncer de riñón de ROC Clinic, “llevar unos hábitos de vida saludables, haciendo ejercicio regularmente para controlar el peso, manteniendo una alimentación con alto contenido en frutas y verduras, y evitando el tabaco, la obesidad y la tensión arterial alta se puede disminuir el riesgo”. Hay, también, ciertas circunstancias, condiciones o patologías que pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de sufrir cáncer de riñón, como ser hombre, de raza negra, haber recibido diálisis o tener antecedentes familiares de cáncer de riñón.

Cáncer de testículo, el más común entre los 20 y los 34 años El cáncer de testículo, aunque con una incidencia mucho menor -se diagnostican aproximadamente 1.100 casos al año, según la AECC, es el tumor más común entre hombres de 20 a 34 años.

Se desconoce la causa exacta de su aparición y la prevención es difícil. No obstante, las revisiones en el urólogo, la exploración y autoexploración ayudan a detectarlo antes. La autoexploración a partir de la pubertad es un imprescindible a la hora de prevenir y detectar un cáncer testicular, especialmente en aquellos casos en los que existen factores de riesgo como tumores previos, antecedentes familiares, testículo no descendido.

Cáncer de pene, de los más desconocidos El cáncer de pene es uno de los tumores más desconocidos para la población y poco frecuente, que afecta a menos del 1 % de los hombres. Uno de los principales factores de riesgo es el virus del papiloma humano (VPH), así como la edad, las infecciones en la zona del glande o del prepucio, que se producen de forma habitual, repetida o crónica, y tener múltiples parejas sexuales. Ante cualquier señal de alarma como, por ejemplo, lesiones, enrojecimientos o la aparición de zonas abultadas, es fundamental acudir al urólogo, ya que, si se consulta demasiado tarde, puede que el cáncer sea ya incurable y comprometa la supervivencia del paciente.

Revisiones A la hora de prevenir cualquiera de estos tumores, son pocas las herramientas para disminuir el riesgo más allá de los buenos hábitos como seguir una dieta adecuada, mantenerse activo físicamente, pues existe evidencia consistente sobre la asociación entre el ejercicio físico y la reducción en la incidencia y mortalidad por cáncer, y no fumar. Sin embargo, los expertos insisten en que la detección precoz resulta clave, ya que permite poder iniciar un tratamiento en estadio temprano que favorezca su pronóstico.

El hombre, para quien el cáncer de próstata es el más frecuente, padece más enfermedades que la mujer, muere antes que esta, pero no acude tan periódicamente al médico como ella. Así lo subraya el Dr. Romero-Otero, que indica que “el hombre y la mujer solo vamos al médico con la misma frecuencia hasta los quince años, es decir, mientras nuestra salud depende de nuestros padres. A partir de entonces, resulta que la mujer va mucho más que el varón; algo paradójico cuando es este el que fallece antes y padece más enfermedades”.

Gracias a campañas de sensibilización como las que se promueven por el Día Mundial de la lucha Contra el Cáncer y al esfuerzo de médicos, asociaciones y otras instituciones, tanto el hombre como la mujer se conciencian más sobre su salud. En este sentido, se está consiguiendo que el varón vaya más al médico y se realice una serie de revisiones, como las ginecológicas en la mujer.

“Esto es fundamental para poder hacer una detección precoz del cáncer y empezar a tomar las medidas adecuadas para que no evolucione la enfermedad y que, no solo no quite calidad de vida al paciente, sino que además no llegue a quitarle años de vida", concluye el Dr. Romero-Otero.