Guía de compra; cómo escoger una bicicleta eléctrica de montaña eMTB

En ebike.es, tienda online especializada en la venta de bicicletas eléctricas de montaña, aconsejan por WhatsApp a 3.000 clientes cada año a la hora de comprar su bicicleta eléctrica de montaña. Tras la oportunidad de poder hablar con Miguel Ángel Gallego, el director de venta de la empresa, este comparte algunos de sus consejos para elegir una bicicleta eléctrica de montaña. La adquisición de una buena eMTB es un gasto importante, que va de los 2.000 euros hasta los 13.000 euros, así que más bien vale asesorarse.

El motor Es la parte más importante de la eBike. Ante todo, según Miguel, hay que diferenciar dos modelos de motores. Las bicicletas con motores ubicados dentro de las ruedas, son bicicletas más sencillas, menos potentes, modelos urbanos baratos fabricados en China. Las bicicletas eléctricas de montaña de calidad tienen todas un motor central ubicado en los pedales, son motores más potentes, de gran calidad, de marca Bosch, Yamaha, Bafang, Brose o Shimano.

En el motor, hay que fijarse en el torque, que se mide en nm (Newton meter), y que define la potencia que el motor transmite a los pedales. Para la montaña, eBike.es recomienda motores de 60 nm como mínimo.

Los motores Bosch CX, Yamaha PW-X3 y Shimano EP8 son los tres motores estrella, con torque de unos 85 nm cada uno. El motor Bosch CX es fiable y potente, el Shimano EP8 es un pelín más ligero, y Yamaha PW-X3 es similar a los dos primeros.

Los motores de 30 nm o 50 nm para eBike dichas “ligeras”, van cayendo en popularidad. Las eMTB “ligeras” con motores pequeños de 30 nm, ni son ligeras como las bicis musculares, ni son divertidas como las bicis eléctricas, según Gallego.

El uso La primera pregunta que uno se tiene que hacer, según Miguel Ángel, es el uso que se le va a dar a la bici. Si fuese un uso ocasional en rutas de tierra, llanas y sencillas, entonces un modelo semirrígido, con suspensión delantera, es ideal. Estos modelos tienen precios de unos 2.000 a 3.000 euros. Los modelos estrella en esta categoría son la Cube Reaction Hybrid o la Levit Muan MX 3.

Si se realizan rutas un poco más extremas, las bicis recomendadas son los modelos trail de doble suspensión. Tienen una geometría de cuadro muy cómoda, horquilla delantera de 130 mm hasta 150 mm de recorrido y un amortiguador debajo del sillín. Son bicis ideales para ir a la montaña y hacer paseo en rutas y caminos. Los modelos estrella son las Cube Stereo Hybrid 120 y Cube Stereo Hybrid 140 con el cuadro de carbono. Los precios de estas bicis van de 3.800 euros hasta 4.800 euros, más o menos. También se deben considerar las Moustache Trail y Haibike AllTrail.

Si lo que gusta es la montaña pura y dura y las bajadas a lo bestia, entonces es mejor pasarse a una eBike de doble suspensión de enduro. Tienen geometría más agresiva con más ángulo de horquilla. Las horquillas de estos modelos son de marcas Fox o RockShox, y tienen más recorrido, 150 nm hasta 170 nm. Estas bicis están preparadas para las rutas más agresivas y las bajadas con mucha pendiente. Tienen frenos de 4 pistones y cambios de alta gama. Los precios empiezan en los 4.000 euros y pueden subir hasta los 9.000 euros para los modelos más avanzados con Fox Kashima, grupo XT. La marca Rotwild y las Cube ActionTeam, Cube Stereo Hybrid 160, Moustache Game, Haibike Nduro... son todos modelos enduro muy recomendables.

La batería La acumulacion de energía se mide en Watt Hour (Wh). Las eBike de montaña tienen baterías de 450 Wh hasta 750 Wh. Cuanto más grande la batería, más distancias se podrán recorrer, pero las baterías grandes pesan más también. Según Miguel, los compradores tienden a querer baterías sobredimensionadas por las rutas que hacen, debido al miedo de quedarse sin electricidad. Es un error común a la hora de comprar una eBike.

¿Ruedas de 29”, 27.5” o mullet? Las bicis de trail tienen casi siempre ruedas de 29” de diámetro, los modelos en talla S y XS pueden tener ruedas de 27.5” para la comodidad del ciclista. Los modelos enduro pueden tener los 3 tipos: 29”, 27.5” o mullet. Las mullet son bicis con rueda delantera de 29” y la rueda trasera de 27.5”. Cuanto más amplio es el diámetro de la rueda (29”), más cómoda será la bici. Pero para más maniobrabilidad, las ruedas de 27.5” son recomendables.

Otros elementos a tomar en cuenta Dependiendo del presupuesto y del nivel, se debería preguntar al asesor de eBike.es información sobre el cuadro (alumino o carbono), horquillas; cambios Magura, Shimano o Sram, los frenos y la geometría del cuadro.

¿Y qué pasa con la marca y los pesos? El error común es fijarse demasiado en la marca de la bici y en el peso de la eBike. La marca aporta el cuadro y la calidad de la posventa, pero al final es más importante escoger una bici con buen motor que una marca específica.

En cuanto al peso, los ciclistas que vienen del mundo de la bici muscular, sin motor, tienden a fijarse mucho en el peso. Es normal, porque cuando no tienes asistencia eléctrica y solamente tus piernas para rodar, cada gramo cuenta. Pero con la bicicleta eléctrica de montaña no es un criterio que se debería tomar mucho en cuenta. El deporte eBike (con eMTB) no tiene nada que ver con la bici tradicional. Son sensaciones totalmente distintas y es más importante priorizar tener un buen motor potente que una bici ligera con motor flojo.

Siguientes pasos Miguel y su equipo de asesores en eBike.es están siempre disponibles por WhatsApp o por teléfono para dar consejos. Quien prefiera conocerlos en persona y ver 500 modelos de bicis de montaña, pueden también visitar el templo de las bicis eléctricas de montaña que Miguel ha montado en su enorme almacén en Colmenar Viejo, a 20 minutos de Madrid.