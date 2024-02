Peculiar, una agencia dedicada a la contratación de cantantes

Existe un desafío permanente de las marcas por conectar con sus públicos. La música es un excelente canal para lograr el objetivo porque emociona, conmueve y permite vivir momentos inolvidables. Para eso, es necesario un buen artista y un show profesional, pero ese camino no está fácilmente allanado. Por redes sociales puede surgir un primer contacto, pero posteriormente es necesario acordar una serie de detalles, entre los que figura el precio, para los que hay que tener experiencia y profesionalismo en el cierre de este tipo de contratos. Por eso existe Peculiar, una agencia especializada, productora de eventos y contratación de cantantes españoles famosos para marcas y eventos sociales.

Tres motivos por los cuales acudir a especialistas Hay tres motivos principales por los cuales acudir a una agencia con el objetivo de evitar sorpresas. Uno de ellos tiene que ver con la elección del artista. Contactar a un manager de primera mano, sin tener en claro la estrategia detrás del evento, es una desventaja. Es que el manager intentará siempre colar a su artista no importa el evento que se trate.

Por otra parte, es importante definir con claridad un precio. Es necesario conocer las características del evento, el show requerido y los valores con los que trabaja el mercado. Esta información es necesaria porque si se desconoce el precio a pagar, el manager pondrá el precio que le convenga. Habitualmente, los managers valoran la marca, el tamaño del evento o campaña, la repercusión, y en función del presupuesto que creen que tiene cada marca, pedirán una cifra.

Y finalmente establecer claramente “los detalles”, porque al final se pagan en la cuenta corriente. Hay aspectos que revisar, desde la letra pequeña de los derechos discográficos de la campaña, hasta el catering solicitado por artista el día del show. Sin el acuerdo previo y el conocimiento de un especialista, el proceso llevará muchos dolores de cabeza y de recursos.

La agencia que eligen las marcas para sus eventos Peculiar ganó su lugar como un referente en la producción de eventos para marcas y eventos sociales, gracias a realizaciones para diferentes marcas reconocidas. En sus 15 años de trayectoria, colecciona eventos sociales como bodas y cumpleaños.

Cabe destacar que la compañía posee el know how necesario no sólo para la contratación de los artistas, sino para planificar y ejecutar eventos de todo tipo, incluso de lujo y superexclusivos. El equipo de profesionales estará de principio a fin para asesorar con las decisiones y servicios necesarios en el evento. Aporta el expertise en el diseño, creación de renders, planes de seguridad, sonido e iluminación, el trato con el cliente, entre otras cuestiones.

En definitiva, organizar un evento con cantantes famosos españoles requiere un amplio conocimiento y experiencia en el trato con managers y artistas. Es necesario encaminar la gestión porque ambas partes siempre desean lo mejor y que el evento sea espectacular. En Peculiar, sea el evento que se trate, encontrará un equipo de confianza, con los contactos y la expertise para cumplir con el objetivo sin sorpresas al final del día.