Consulting 21 sobre qué estructura jurídica elegir

Constituir una empresa requiere tomar una serie de decisiones, incluyendo decidir la estructura administrativa, lo que conlleva una serie de obligaciones fiscales, contables, legales, laborales y financieras. Cada estructura ofrece ventajas y desventajas, las cuales dependen dependiendo del tipo de compañía y sus prioridades. Esta decisión debe ser tomada de forma informada para poder asumir las implicaciones con planificación.

Consulting 21 asesora clientes a la hora de tramitar, gestionar y resolver los deberes administrativos y tributarios para dar una respuesta personalizada a sus necesidades y que permita cumplir las normativas para su funcionamiento. Una de las decisiones con las que puede lidiar la consultora es si la estructura legal de la empresa debe ser LLC, S Corp y C Corp.

Ventajas y desventajas de cada estructura Para la elección de un tipo de estructura jurídica deben tenerse en cuenta varios factores, como la propiedad, quiénes son los responsables legales y qué estructura fiscal va a utilizar. Las LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) protege la figura personal de los propietarios, permite decidir cómo será su aporte fiscal y tiene flexibilidad impositiva. Por su parte, las corporaciones son propiedad de accionistas que deben tener un concejo con un CEO y pueden abrir sus acciones a la bolsa de valores.

La diferencia entre las corporaciones S y C tienen que ver con la tributación. Las empresas tipo S tienen una tributación pasiva en la que las ganancias y las pérdidas se le atribuyen a las personas y ellas deben pagar los impuestos. En las corporaciones tipo C, los dueños devengan un salario y las corporaciones reportan sus propias ganancias e impuestos de forma independiente al individuo. La forma de la compañía debe ser seleccionada con un grupo de profesionales que evalúen los objetivos específicos y los riesgos del grupo particular; Consulting 21 tiene equipos expertos destinados a dicha función.

Asesoría personalizada Las decisiones como la estructura legal de una compañía son cruciales para el éxito y la rentabilidad de la misma. Para ello, es necesario una evaluación sobre las necesidades de la empresa. Solo así se puede optimizar la situación fiscal y prevenir multas por incumplimiento de alguna normativa. En Consulting 21 se da un trato personalizado adaptado a las características propias de cada uno de sus clientes.

El equipo de Consulting 21 puede hacer un diagnóstico general que busque solucionar los retos que supone mantener la parte legal al día minimizando los costos, aumentando la eficiencia y asegurando que los procesos sean de forma precisa y estratégica.