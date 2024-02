Enviar a la estratosfera las cenizas del ser querido con un globo sonda, con Universalglob

Despedir a un ser querido es un momento de nostalgia en el que surgen muchas emociones que suelen ser tristeza y dolor. Hay quienes optan por realizar un proceso de cremación o incineración y, luego, no saben qué hacer con las cenizas.

Con la idea de cambiar este paradigma, Universalglob ofrece la posibilidad de enviar las cenizas del ser querido hacia la estratosfera con un globo sonda.

Este es un ritual esperanzador que le da un cierre a la familia, ya que pueden compartir recuerdos y dar ese último adiós esparciendo las cenizas en el cielo.

Ceremonia para enviar cenizas a la estratosfera con globo sonda Quienes buscan una oportunidad única y diferente para dar el último adiós, Universalglob ofrece un tipo de ceremonia privada que combina un momento emotivo y de despedida para compartir en familia.

Lo que usa Universalglob es un globo de caucho vegetal en el que se introducen las cenizas y se pueden proyectar recuerdos como fotos, videos y mensajes de familiares.

Igualmente, estos pueden elegir desde qué punto de la ciudad se va a realizar el lanzamiento al cielo y también lo transmiten en streaming, esto con la idea de que todos los familiares y amigos que no se encuentran en este mismo lugar puedan disfrutar de este acontecimiento.

Después del lanzamiento, el globo alcanza desde los 35 a los 40 km de altura y, teniendo en cuenta que la estratosfera se extiende de 10 a 50 km en el cielo, en este punto el globo explota y la ceniza se esparcen en el cielo para hacerse uno con el aire y las estrellas.

Una manera diferente de despedir a un ser querido Es una realidad que despedir a un amigo, familiar o pareja fallecido es un proceso duro que está cargado de emociones complejas de transitar.

Es por ello que Universalglob vio una oportunidad de transformar estas emociones en un recuerdo positivo que se puede compartir entre todas las personas amadas del difunto.

Quiénes creen en el viaje eterno hacia el cielo después de la muerte, pueden usar esta oportunidad para esparcir sus cenizas en la estratosfera como una forma simbólica de enviar sus restos al universo.

Igualmente, si no se tiene esta creencia, es una forma diferente de dar el último adiós, acompañado de buenas anécdotas, fotos, vídeos y recuerdos.

Sabiendo que este es un proceso difícil, Universalglob ayuda a los familiare a crear el contenido en vídeo para que no se tengan que preocupar por generarlos por su cuenta. Es así como Universalglob ha planteado una nueva forma de crear recuerdos y momentos universales que se puede apreciar de forma física y virtual.

Además de despedidas emotivas, el globo sonda se pueden utilizar para experiencias diferentes como bodas, cumpleaños y celebraciones importantes, en las que se quiere crear un recuerdo especial.