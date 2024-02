Beiersdorf logra "La Triple A de CDP" y mantiene la máxima calificación por su liderazgo en sostenibilidad

Por segundo año consecutivo, la renombrada organización sin ánimo de lucro CDP reconoce a Beiersdorf como líder en la fijación de objetivos, cumplimiento y transparencia en materia de clima, bosques y agua. La puntuación "CDP Triple A" confirma la Agenda de Sostenibilidad de Beiersdorf CARE BEYOND SKIN, con la que la compañía de cuidado de la piel está impulsando su transformación sostenible Por segundo año consecutivo, Beiersdorf se une a la prestigiosa "Lista Triple A" de CDP - una lista de empresas, que presentan las mejores prácticas en el tratamiento de los impactos ambientales a lo largo de sus cadenas de valor. De las más de 21.000 empresas de todo el mundo que enviaron sus datos, la empresa alemana con cotización en el DAX es una de las 10 que han recibido esta calificación máxima para 2023.

"Estamos orgullosos de recibir una vez más la máxima calificación de CDP. Reafirma los grandes esfuerzos para mejorar el rendimiento medioambiental de la cartera de productos y descarbonizar el negocio en su conjunto", explica Vincent Warnery, CEO de Beiersdorf AG. "Y es una forma de demostrar la convicción por impulsar la transformación sostenible de la industria, al tiempo que alegramos a los consumidores y ofrecemos resultados excepcionales".

Cada año, la organización sin ánimo de lucro CDP (antes "Carbon Disclosure Project") evalúa la información medioambiental revelada por estas empresas según criterios estrictos, como la gestión de los riesgos medioambientales, la exhaustividad de los datos presentados o el compromiso con objetivos sólidos y ambiciosos. "Nuestra Agenda de Sostenibilidad CARE BEYOND SKIN y sus compromisos medioambientales se basan en la ciencia. El objetivo climático, por ejemplo, está validado por la iniciativa Science Based Targets y pretende reducir las emisiones de CO2e en un 30 % en todos los ámbitos de 1 a 3 hasta 2025. Se trata de un compromiso líder en el sector", explica Jean-François Pascal, Vicepresidente de Sostenibilidad de Beiersdorf AG.

Gitta Neufang, Vicepresidenta Senior Global de Investigación y Desarrollo en Beiersdorf AG, añade: "No hay reparos a la hora de transformar incluso los productos más icónicos para el cuidado de la piel, a escala global, con ingredientes y soluciones de envasado más sostenibles. Esto permite reducir significativamente nuestra huella de carbono".

Grandes logros en las tres dimensiones del CDP

En 2023, Beiersdorf alcanzó otro hito importante en su viaje hacia el cuidado del clima con la apertura de su nuevo centro de producción en Leipzig, Alemania. La planta cumple con los más altos estándares medioambientales y de sostenibilidad y funciona con emisiones neutras de CO2e mediante el uso de electricidad renovable y biogás para la generación de calor. En el futuro, Beiersdorf tiene previsto convertir esta planta en un centro "Energy+" que genere más energía sostenible de la que consume.

Para preservar los bosques como mitigación natural del cambio climático y fuente de biodiversidad, Beiersdorf también reforzó su compromiso de apoyar a los pequeños propietarios para que cultiven aceite de palma de forma más sostenible. Junto con su socio desde hace tiempo, WWF Alemania, Beiersdorf ha ampliado su proyecto en la provincia indonesia de Borneo Occidental, con el objetivo de certificar a un grupo de 200 agricultores de acuerdo con la norma internacional de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO en inglés) para 2026.

Por último, pero no por ello menos importante, la empresa también actúa en el ámbito del agua. Para la empresa de cuidado de la piel, el agua es un componente fundamental de muchas de las fórmulas de sus productos, por lo que desempeña un papel crucial en los procesos de producción y durante el uso del producto. Junto con WWF Alemania, Beiersdorf trabaja en proyectos de gestión del agua. Esto incluye la planificación y gestión responsables de los recursos hídricos a través de un proceso en el que participan todas las partes interesadas y que implica acciones tanto en las instalaciones de Beiersdorf como las propias cuencas hidrográficas. Como parte de su asociación estratégica con WWF Alemania, Beiersdorf ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los riesgos hídricos y en breve pondrá en marcha objetivos de mejora a largo plazo a lo largo de toda la cadena de suministro.