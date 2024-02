¿Dónde encontrar especialistas en cambio de filtro de aire del coche? Confortauto

El filtro de aire del coche es una pieza fundamental, ya que sirve para garantizar la oxigenación de los cilindros. De esta manera, la mezcla con el carburante se produce de manera limpia y sin generar residuos. Por este motivo, revisar y cambiar con regularidad este filtro contribuye a prevenir daños en el motor.

Con respecto a esto, en la red de talleres mecánicos de Confortauto es posible acceder a un servicio especializado de cambio de filtro de aire. Hoy en día, existen distintos tipos y modelos de esta pieza. Por ejemplo, hay alternativas de distintos tamaños y materiales. En cualquier caso, con el asesoramiento de los profesionales de esta empresa es posible elegir uno que resulte adecuado.

¿Cuándo hay que realizar el cambio de filtro de aire del motor? Según indican los expertos de Confortauto, la periodicidad con la que se debe cambiar esta pieza depende de múltiples factores como el estilo de conducción y las condiciones a las que está expuesto el coche. En este sentido, al transitar en ambientes con un alto nivel de contaminación ambiental esta operación debe efectuarse con mayor asiduidad.

Por lo general, las normas estándar indican que el recambio debe efectuarse cada 15.000 kilómetros recorridos o, en su defecto, una vez al año. También es recomendable revisar en el manual cuáles son las recomendaciones de los fabricantes, ya que en algunos vehículos el cambio debe producirse recién al haber recorrido 20.000 kilómetros.

A su vez, para saber en qué estado está el filtro basta con observar su aspecto y color. Por lo general, la suciedad provoca que estas piezas se tornen amarillentas, marrones, grisáceas o negras, dependiendo del material y de la composición de las mismas. Cabe destacar que no se trata de una pieza costosa, por lo que es recomendable invertir en su renovación cada vez que sea necesario.

¿Qué pasa si el filtro está sucio? Cuando esta pieza no está en buenas condiciones el paso del aire no resulta óptimo. Esto afecta la mezcla final de la combustión y puede elevar el consumo de combustible. Además, cuando el pasaje de aire está bloqueado, aunque sea mínimamente, la electrónica del motor se somete a una exigencia mayor.

De este modo, contar con un filtro de aire en buenas condiciones contribuye a alargar la vida útil del motor y mejora su rendimiento. Por último, un automóvil que quema más combustible también expulsa más contaminación al ambiente. Esto puede suponer un problema a la hora de realizar la revisión de ITV.

La red de talleres mecánicos Confortauto cuenta con un equipo de especialistas en cambio de filtro de aire del coche. Gracias a estos profesionales es posible saber cuándo es necesario remplazar esta pieza. Además, ofrecen ayuda para elegir un modelo que resulte adecuado a las necesidades de cada vehículo.