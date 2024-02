KYNDRYL, junto a la Fundación United Way, impulsa la robótica y la programación para reducir la brecha digital

Kyndryl (NYSE: KD), el mayor proveedor de servicios de TI del mundo, han organizado durante el día de ayer y hoy sendos talleres de iniciación a la robótica y la programación para niñas y niños de poblaciones vulnerables Más de 30 profesionales de la empresa dedicaron la jornada a explicar en qué consiste la robótica, qué se puede conseguir con la programación, para aclarar conceptos y despertar vocaciones. Algo muy necesario en España donde según una encuesta realizada por la patronal de empresas tecnológicas DigitalES1, existen al menos 10.000 empleos vacantes en el sector tecnológico en España por falta de cualificación, y se calcula que entre 2017 y 2022 la digitalización será la responsable de la creación de 1.250.000 empleos en España. Sin embargo, la participación en estas carreras baja cada año, y más si se analiza desde la perspectiva de género, donde el porcentaje de mujeres es menor.

La actividad fue organizada de la mano de la Fundación United Way España, una organización sin ánimo de lucro comprometida con el futuro educativo, que impulsa programas de formación STEM que equipan a los jóvenes con las habilidades clave para el siglo XXI. Nacida hace más de un siglo en los Estados Unidos, pero con una intensa presencia en nuestro país desde 2016, combate problemas fundamentales como el abandono escolar, la pobreza energética, el desempleo y todo tipo de desigualdades que afectan a la infancia, la juventud, las personas mayores de cualquier grupo social que necesite apoyo.

Durante la jornada que ha tenido lugar en Madrid, en LA NAVE, estuvo presenciada por Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, el cual dijo "Con iniciativas como esta nos estamos asegurando que nuestra ciudad siga siendo un líder en innovación, tecnología y emprendimiento. Estamos convencidos de que la educación en tecnología y programación es fundamental para preparar a nuestras futuras generaciones para los desafíos del mañana. A través de estos talleres, proporcionamos las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan no solo entender el mundo que les rodea, sino también ser capaces de innovar y crear soluciones a los problemas de nuestra sociedad".

"En Kyndryl, estamos comprometidos en construir un futuro más brillante e inclusivo, a través de una educación orientada al futuro y ampliando el acceso al aprendizaje basado en la tecnología. Como empresa de servicios que somos, formada por personas que se caracterizan por ser empáticas y dedicadas, esta actividad nos ayuda a cumplir nuestro propósito y pone en acción nuestros valores para servir mejor a nuestra comunidad", destaca David Soto, presidente de Kyndryl España y Portugal.

Marina Fuentes, CEO de United Way España resaltó que "En United Way trabajamos para unir fuerzas y voluntades que impulsen el talento juvenil. Estamos convencidas de que desde la educación se puede mejorar la sociedad y, cómo no, la vida de las personas, por lo que estamos encantadas de desarrollar estas jornadas con los profesionales de Kyndryl que han demostrado su generosidad y su empatía. Kyndryl y United Way mantienen un estrecho vínculo en otros países y nos entusiasma impulsar estos talleres aquí y así poder generar oportunidades de futuro locales para menores en situación vulnerable, con especial foco en las niñas".