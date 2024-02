Estefanía Rodríguez: "Ha habido un importante descenso de la calidad del semen, probablemente debido a cambios en el estilo de vida"

La ginecóloga Dra. Estefanía Rodríguez, Jefa del Servicio de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa, enfatiza en la importancia de reflexionar sobre el deseo de ser padres en un momento específico y planificar el futuro reproductivo Ante la ilusión de formar una familia, muchas parejas se enfrentan a la incertidumbre de no lograr el embarazo. Ante esta realidad, la Dra. Estefanía Rodríguez, Jefa de la Unidad de Reproducción Asistida de Policlínica Gipuzkoa, sugiere que, en caso de tener dificultades, la recomendación general es esperar 6 meses antes de buscar la asesoría de un especialista para analizar los factores que estén dificultando el embarazo.

La recomendación tradicional es esperar un año antes de buscar ayuda de un especialista, sin embargo, Estefanía Rodríguez destaca que el inicio temprano de los estudios puede ser beneficioso, especialmente ante factores como la edad de la mujer y problemas en el semen, que tienden a empeorar con el tiempo: "El 80% de las parejas consiguen el embarazo durante el primer año, pero puede haber problemas iniciales, por lo que es mejor empezar esos estudios un poquito antes y si no se consigue el embarazo ya tenemos toda la valoración inicial realizada", explica.

Cabe destacar que de cada cien parejas intentando concebir, solo el 20% logrará un embarazo en cada ciclo menstrual. En términos acumulativos, el 20% de las mujeres logrará el embarazo en el primer mes, el 57% a los tres meses, el 72% a los seis meses y el 80% antes del primer año. Para mujeres mayores de 40 años en búsqueda de embarazo, la probabilidad mensual se reduce al 5%.

Por otro lado, Rodríguez señala que las dificultades para lograr el embarazo pueden atribuirse a "un importante descenso de la calidad del semen, probablemente debido a cambios en el estilo de vida". Además, destaca que este factor, combinado con el retraso en la maternidad, seguramente conlleve un aumento de las dificultades para concebir en los próximos años, lo que producirá que más personas busquen asesoramiento por este motivo.

En ese sentido, la doctora de la Unidad de Reproducción Asistida de Policlínica Gipuzkoa, señala que factores como "tener problemas de salud, ciertas enfermedades en la infancia, traumatismos a nivel testicular, el tabaquismo, tóxicos ambientales en los centros de trabajo, el sedentarismo, realizar ciclismo de alto rendimiento o llevar ropa ajustada" pueden producir una disminución de la calidad del semen.

La primera consulta

Para las parejas que se estén planteando consultar asesoramiento profesional, la Dra. Rodríguez explica cómo será la primera consulta: "En primer lugar, preguntaremos sobre los antecedentes de ambos miembros, vamos a ver si hay algún factor familiar que pueda estar afectando a la fertilidad, los propios factores personales, medicaciones, operaciones, estilo de vida", explica. A partir de esta evaluación inicial, si se identifican problemas, se orientará el tratamiento hacia la solución más adecuada.

Por último, la doctora de Policlínica Gipuzkoa enfatiza la importancia de reflexionar sobre el deseo de ser padres en un momento específico y planificar el futuro reproductivo. "Muchas veces es difícil porque no existe todavía una pareja o no tenemos un proyecto vital en ese aspecto, pero si como personas individuales tenemos ese proyecto, podemos consultar, valorar nuestra fertilidad, hablar con un especialista y ver qué opciones tenemos para preservar nuestra fertilidad en el caso de que necesitemos una ayuda".

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.