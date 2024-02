Bastilipo protege los recursos hídricos con la gama Ecofluid

La Unión Europea y, en especial, el sur de España, sufre una sequía sin precedentes en la historia reciente. Según los expertos en recursos hídricos, habrá que explotar las aguas subterráneas del subsuelo, además de otras alternativas para sostener la agricultura y el turismo, grandes motores de la economía española.

Bastilipo, una empresa sevillana conocedora del problema de la contaminación de estos recursos, lanzó al mercado en 2018 una gama de radiadores ecológicos que no contaminarían estos recursos hídricos, denominados Ecofluid.

Una tecnología ecológica que no contamina el agua En la Unión Europea se venden más de un millón de radiadores de aceite al año, esto significa que se tienen que gestionar 3 millones de litros de residuos como aceite contaminante al año, y este aceite es capaz de contaminar más de tres mil millones de litros de agua al año, siendo un problema para las empresas de reciclado y para los gobiernos de la Unión Europea, más un coste para el contribuyente que se puede ahorrar.

Aunque hay un plan de residuos en la UE, resulta insuficiente, por ejemplo, hay una gran cantidad de radiadores a los cuales se les acaba la vida útil y que acaban en las empresas de reciclado de metal, normalmente estos radiadores son compactados junto con el aceite de su interior. Este aceite es altamente tóxico, ya que su producción es un derivado del petróleo de baja calidad. Este residuo acaba siendo arrojado directamente al terreno, produciendo una contaminación de acuíferos y de los recursos hídricos subterráneos, en el mejor de los casos es quemado produciendo una alta polución en el medio ambiente.

El equipo de investigación y desarrollo de Bastilipo tuvo la idea de reemplazar el aceite mineral en sus radiadores eléctricos para sustituirlo por algún fluido sostenible, que disminuyera la huella de carbono y que fuera totalmente biodegradable.

Bajo esa idea, nació H2O Natural Liquid, un fluido totalmente ecológico y biodegradable que sustituye al aceite mineral del interior de radiadores y emisores térmicos, sin necesidad de alterar el diseño. Gracias al fluido H2O Natural Liquid, la temperatura es hasta un 10 % mayor que los emisores convencionales de aceite, aumentando el rendimiento. Además, también reduce el consumo eléctrico hasta en un 50 % para el usuario, disminuye el impacto ambiental y contribuye para que las próximas generaciones puedan disfrutar de un planeta un poco más limpio.

Otros fabricantes también podrán usar H2O Natural Liquid Bastilipo ha llegado a un acuerdo con una multinacional química para suministrar H2O Natural Liquid a cualquier parte de la Unión Europea que quiera también dar el paso y sustituir el aceite por H2O Natural Liquid, haciendo que se reduzca la dependencia al petróleo y se frene la contaminación de tan preciados recursos hídricos, por lo que no sería un freno para ninguna otra marca.

En resumen, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, Bastilipo desarrolló la tecnología H2O Natural Liquid, que eliminó el aceite derivado de petróleo por una sustancia ecológica y biodegradable, más eficiente en la generación de calor y con menos consumo de electricidad. Este compromiso por la innovación y el medioambiente de Bastilipo la posicionan como una compañía referente en España y Europa.