Aetrex pone a disposición una experiencia única y gratuita para deportistas en Madrid con la apertura de dos nuevos espacios

Aetrex, uno de los líderes en innovación en cuidado del pie, celebra la apertura de dos corners exclusivos en los reconocidos centros comerciales El Corte Inglés, ubicados en Castellana y Preciados. Estos espacios ofrecen a los deportistas de Madrid una experiencia única y gratuita gracias al revolucionario escáner de pies Albert2Pro, impulsado por inteligencia artificial, diseñado para elevar el rendimiento deportivo.

Albert2Pro: la revolución en el análisis biomecánico El escáner de pies Albert2Pro representa la vanguardia en la tecnología de análisis biomecánico del pie. Con inteligencia artificial de última generación, este escáner brinda mediciones precisas que permiten comprender la anatomía única de cada pie. Lo más emocionante es que esta experiencia de análisis avanzado es totalmente gratuita para los deportistas que visiten los corners de Aetrex en El Corte Inglés.

Optimización del rendimiento deportivo, sin coste adicional Aetrex se enorgullece de ofrecer a la comunidad deportiva de Madrid la oportunidad de optimizar su rendimiento de manera gratuita. El escáner Albert2Pro no solo proporciona información detallada sobre la estructura del pie, sino que también identifica áreas de mejora específicas para maximizar la comodidad y reducir el riesgo de lesiones durante la práctica deportiva.

Plantillas y calzado de recuperación: un plus para el bienestar Además del análisis gratuito con Albert2Pro, Aetrex presenta su exclusiva línea de plantillas y calzado de recuperación. Estos productos, diseñados con materiales de alta calidad y ergonomía avanzada, buscan proporcionar una solución completa para el bienestar de los pies. Aetrex invita a los deportistas a descubrir la comodidad y el soporte excepcionales de sus productos, que estarán disponibles en los corners de El Corte Inglés.

Comprometidos con la salud y rendimiento de los deportistas madrileños Aetrex no solo busca ofrecer productos de primera calidad, sino también establecer una conexión significativa con la comunidad deportiva local. La apertura de estos dos corners es un testimonio del compromiso continuo de Aetrex con el bienestar y rendimiento de los deportistas madrileños. La empresa planea organizar eventos, charlas y colaboraciones para fortalecer aún más esta relación.

Visitar los Corners de Aetrex en El Corte Inglés permite a los usuarios experimentar esta experiencia Los corners de Aetrex en El Corte Inglés Castellana y Preciados están abiertos y listos para recibir a los deportistas que deseen aprovechar esta experiencia única y gratuita. Se puede descubrir el futuro del cuidado del pie con Albert2Pro y explorar la gama completa de plantillas y calzado de recuperación. Aetrex invita a todas las personas a vivir una experiencia inigualable y mejorar su rendimiento deportivo sin costes adicionales.

Acerca de Aetrex Aetrex es una marca líder en soluciones innovadoras para el cuidado del pie, comprometida con la excelencia en productos que mejoran la calidad de vida de las personas. Con un enfoque en la tecnología y la comodidad, Aetrex continúa marcando el camino en la industria del calzado y el cuidado del pie.