Paradox Tectonic retrasa el acceso anticipado a Life by You

El esperado simulador de vida se podrá jugar a partir del 4 de junio de 2024 Paradox Tectonic ha cambiado la fecha de inicio del Early Access de Life by You al 4 de junio de 2024. Esta extensión de tres meses permitirá al equipo de desarrollo pulir la apariencia de los personajes humanos así como implementar otras mejoras relativas a la jugabilidad. El estudio ha construido un sólido vínculo con la comunidad como fuerza impulsora para garantizar un juego de alta calidad desde el comienzo del acceso anticipado. Se puede leer el comunicado oficial de Paradox Tectonic aquí.

Los jugadores que ya han precomprado Life by You encontrarán información sobre el reembolso y respuestas a otras preguntas que pudieran surgir a través de este FAQ. Los jugadores que lo deseen, podrán añadir Life by You a su lista de deseos de Steam y Epic Store, pero el juego no habrá posibilidad de precomprar el título. El Life Begins Pack y el Nightlife Vibes Pack estarán disponibles en el Early Access para todos aquellos que hayan comprado el juego. Aquellos que deseen seguir de cerca el desarrollo de Life by You, podrán registrar su correo electrónico para ser añadidos al canal de Discord Life by You Early Access, pronto disponible.

Life by You es un juego de simulación de vida. Los jugadores podrán diseñar y vivir las vidas de los seres humanos que crearán en un mundo de juego abierto donde todo es personalizable. Los jugadores crearán sus hogares, construirán sus casas y contarán una infinidad de historias de la vida. Con conversaciones en lenguaje real y la posibilidad de pasar de jugar en tercera persona a hacerlo con control directo, los jugadores conectarán con sus personajes humanos a nivel emocional. Una amplia variedad de herramientas de creación y editores permitirán a los jugadores ajustar cada aspecto de su experiencia, permitiéndoles vivir la vida al máximo, o romper las reglas, como mejor les parezca.

Los usuarios interesados pueden seguir el desarrollo de Life by You a través de la página web del juego, así como a través de sus canales en las redes sociales: YouTube, Twitter, Instagram y Twitch. El Early Access de Life by You estará disponible a partir del 4 de junio de 2024.