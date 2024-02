AirHelp celebra su 11º aniversario con más de 2 millones de viajeros indemnizados por reclamaciones aéreas

Además, la compañía suma más de 5 millones de suscripciones al plan AirHelp Plus. Con presencia en más de 30 países, una atención en 18 idiomas distintos y 4 bots de inteligencia artificial que agilizan los procesos, AirHelp ha conseguido compensaciones a pasajeros de más de 240 países de todo el mundo AirHelp, la organización más importante del mundo de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, cumple 11 años dedicados a ayudar a las personas a ser compensadas por los perjuicios que sufren como usuarios de líneas aéreas. Desde su origen, más de 2 millones de pasajeros aéreos han reclamado con éxito sus indemnizaciones como consecuencia de retrasos o cancelaciones en sus vuelos, así como denegaciones de embarque.

AirHelp comienza su andadura en enero de 2013, sin ánimo de lucro, como una herramienta para ayudar a los pasajeros a hacer valer sus derechos ante las aerolíneas. La idea surgió cuando su fundador, Henrik Zillmer, sufrió una mala experiencia con el retraso de uno de sus vuelos, situación en la que se ve desprotegido y sin información sobre sus derechos. Zillmer sintió la sensación de molestia que producía en los viajeros tener que tratar directamente con las propias aerolíneas a la hora de reclamar, y su necesidad de recibir un trato más cercano y eficiente. AirHelp nació con el compromiso de cubrir estas necesidades.

Actualmente, encabezados por Tomasz Pawliszyn -quien cogió las riendas de la compañía en 2022-, la empresa ha crecido hasta convertirse en el mayor defensor de los derechos aéreos a nivel global. Más de 400 empleados (o AirHelpers) son los encargados de dar soporte a más de 81 millones de pasajeros que han comprobado, a través de su web, la posibilidad de obtener una compensación por la interrupción de su vuelo; y, por supuesto, de hacer las gestiones en casi 16 millones de casos que sí han necesitado una evaluación más exhaustiva.

Con estos datos, AirHelp se ha consolidado como una compañía global, con socios legales en más de 30 países y capaces de atender en 18 idiomas distintos. Además, la empresa ha desarrollado e incorporado a su equipo cuatro bots basados en inteligencia artificial que procesan las reclamaciones y las compensaciones de manera rápida, eficiente y a gran escala. De esta forma, los servicios de AirHelp han cruzado la frontera de más de 240 países, llegando incluso a áreas tan remotas como Svalbard, la Antártida, Islas Cocos o Isla Bouvet, entre otros.

Países con más pasajeros recompensados:

Francia-245.000 Estados Unidos-213.000 Reino Unido-175.000 Alemania-170.000 Italia-144.000 Suecia-120.000 España-98.000 Noruega-87.000 Países Bajos-82.000 Polonia-78.000 En este sentido, los pasajeros españoles se quedan dentro del top 10 -en séptima posición-, con casi 100.000 pasajeros que han conseguido su compensación gracias a AirHelp.

Precisamente, en España, se registra también el vuelo con más pasajeros indemnizados. Esto sucedió el 11 de septiembre de 2019, en un trayecto Barcelona - Orlando del vuelo DY 7155, operado por Norwegian. En este caso, 91 personas del vuelo ejercieron su derecho a reclamar a través de AirHelp.

Los datos de AirHelp Plus

AirHelp Plus es la solución de suscripción anual que la compañía facilita a todos aquellos usuarios que frecuentan los aeropuertos, sea por el motivo que sea. Dentro de este seguro, se pueden elegir distintos planes y coberturas para satisfacer las necesidades de todo tipo de pasajeros. El año pasado, la compañía incorporó AirPayout a estos planes, un seguro con el que los pasajeros afectados reciben 100 € de indemnización inmediata adicionales a su compensación.

Actualmente, ya son más de 5 millones y medio los miembros suscritos a esta herramienta; con la que, además, en caso de tener cobertura completa, los pasajeros con retrasos de más de 1 hora o cancelaciones de menos de 6 horas de la salida, podrán tener acceso a salas VIP en más de 600 aeropuertos repartidos por todo el mundo. De esta forma, la compañía ya ha gestionado más de 20.000 pases a salas VIP para miembros de AirHelp Plus.

Por todas estas herramientas, siempre dirigidas al cuidado y bienestar del pasajero cuando sufre una interrupción en su vuelo, AirHelp ha conseguido más de 135.000 reseñas positivas con la máxima puntuación (5 estrellas).

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque, teniendo registrados más de 15 millones de vuelos. Además, AirHelp, con más de 400 asistentes, toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. De esta forma, la compañía ya ha ayudado a más de 2 millones de personas a recibir una indemnización y opera en todo el mundo.

AirHelp cuenta con la confianza de sus clientes. Ya son 5.6 millones de usuarios del plan AirHelp Plus y recibe una nota de 4.6/5 en las valoraciones de Trustpilot.

Es posible encontrar más información sobre AirHelp en: http://www.airhelp.com/es/