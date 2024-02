Hay prohibiciones buenas y legalizaciones convenientes

Se dice con frecuencia, y lo vemos cada día: Alrededor de ciertas prohibiciones, surgen los negocios ilegales, alrededor de ciertas prohibiciones viven muchos delincuentes. Hay productos y servicios que si están prohibidos en el mercado legal, se acaban proporcionando en el mercado negro.



El riesgo mencionado no existe en la prohibición del móvil en la escuela infantil y en la primaria. Esta prohibición no tiene consecuencias negativas. Y Si tiene consecuencias positivas: El niño se distrae menos, y se centra más y sube su rendimiento.

Mucha gente aplaude la prohibición mencionada. En cambio, con la prohibición de la droga, no pasa lo mismo. Mucha gente piensa que deberían legalizarse, por diferentes razones: 1.Serían más seguras, porque habría más control y más información sobre su toxicidad y sobre la adicción que generan. 2.Menos gasto y más recaudación. Es decir, menos policías y más impuestos.

Estas sustancias que te enganchan, y que cuando lo han hecho, ya no puedes vivir sin ellas, siempre son noticia, pues, a su alrededor hay mucha cosa: Muertes por pasarse con la dosis. Familias destrozadas. Violencia para conseguir o pillar.. Medicamentos con droga. Y organizaciones criminales. ¡Eh!. Noticia: Ha llegado el fentanilo, un opiáceo muy letal.