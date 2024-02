No hay peor mentira que una verdad a medias

Eso, al menos, es lo que se viene diciendo desde hace largo tiempo, a modo de proverbio, para censurar éticamente el uso en la comunicación persuasiva de un tipo de falacia, frecuentísima en la política, denominada así, “falacia de la verdad a medias”.





Se trata, como es conocido, de incluir en el discurso, con intención engañosa, falsas aseveraciones con apariencia de verdad, en la medida en que algunas de las justificaciones que las sustentan son verdaderas, llevando a pensar al interlocutor que, por extensión, todas lo son, y, en consecuencia, también el aserto. Para ilustrar lo dicho, creo que viene al caso el relato que el Gobierno sostiene desde el comienzo de la anterior legislatura respecto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), particularmente el que viene publicitando profusamente el ministro de propaganda, que en estos días se está sentando en Bruselas con su homólogo intelectual del partido mayoritario de la oposición para pactar, según dice el mediador —a la sazón, Comisario de Justicia de la Unión Europea—, la sustitución de los actuales miembros del CGPJ (tentado he estado de escribir, como la mayor parte de los medios de comunicación, “renovación de los miembros”; pero me sonaba poco respetuoso: a chapa, pintura y bótox), cuyo ejercicio se realiza en funciones desde hace cinco años, y un inmediato cambio legislativo para modificar el sistema de elección de los miembros del mismo, por considerarlo no conforme con la normativa europea.





El Gobierno, guiado por el ansia contrastada (viva, diría algún humorista) de invadir todos los poderes del Estado y de subordinarlos y someterlos al ejecutivo —basada en una concepción del ejercicio del poder consistente en mandar de forma ostensible sin cortapisas, en cercenar la libertad, y, por tanto, la democracia, con el pseudoargumento comodín del bien común—, se siente, desde hace largo tiempo, seriamente contrariado por no haber logrado aún colonizar la institución, denominada del gobierno de los jueces. Pero, ¿a quién se le ocurre?, ¿cómo puede haber un gobierno de los jueces? ¡En nombre de España y de la convivencia entre españoles, sólo puede haber un gobierno, el Gobierno! ¡Pues eso, por si no estaba claro! De tal forma que, orientado a tan desinteresado fin, mandar sin remilgos en el órgano de gobierno de los jueces (convertirlo en Gobierno), se ha ido construyendo un relato, una realidad paralela, una posverdad asentada en falsas afirmaciones —que, como diría el clásico, repetidas mil veces, se convierten en verdad—. Lo primero que se hizo es declarar abundantemente, desde el Gobierno y quienes lo sustentan, que no renovar el CGPJ es inconstitucional —basándose en la media verdad de que, constitucionalmente, está previsto que las fuerzas políticas representadas en las Cortes alcancen un acuerdo para el nombramiento de sus miembros cada cinco años por una mayoría de tres quintos—, siendo la responsable de tal violación constitucional sólo una de las partes implicadas en el acuerdo: quien no se aviene a los deseos y propuestas gubernamentales (el primer partido de la oposición). Todo ello obviando, además, que no satisfacer una previsión constitucional por ausencia de condiciones que lo hagan viable no es un acto inconstitucional; de lo contrario, sería inconstitucional, en consecuencia, la falta de pleno empleo o de viviendas; y, por otra parte, de serlo, tal hecho habría sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno hace tiempo y declarado el PP un partido inconstitucional.





La segunda de las falacias (esta, de falsa equivalencia) —tras un intento fallido de modificar las mayorías necesarias en las Cortes para proceder a la renovación, frenada por el Consejo de Europa, en concreto, por la Comisión de Venecia, órgano consultivo, pero de gran prestigio y predicamento en la UE—, que se mantiene hasta hoy con una insistencia constante, es que el CGPJ está caducado (una manipulación lingüística fundamentada, no en el significado, sino en el valor significativo que adquiere este participio en el uso que de él se hace comúnmente al comunicarse, y que está restringido, generalmente, a los alimentos: lo caducado no se puede comer porque es tóxico, luego un CGPJ caducado es dañino). Si acaso, ateniéndose a la primera de las acepciones del diccionario de la RAE (de “caducar”, no de su participio), estaría en funciones, aunque parcialmente caducado desde el 29 de marzo de 2021; pero no por falta de eficacia derivada de la actividad de sus miembros, sino por la promovida por la mayoría gobernante, quien impulsó una ley, que, en dicha fecha, limitó las facultades del Consejo; en concreto, se le prohibió hacer nombramientos, lo que, como es sobradamente conocido, está colapsando intencionadamente los órganos jurisdiccionales: no hay nada como provocar un desastre para justificar una necesidad.





Y, así las cosas, entre falacia y falacia, el Comisario de Justicia de la UE, con la aquiescencia del PP y la alegría del PSOE, confundiendo lo importante con lo urgente: resulta que lo urgente, lo primero que hay que hacer, es renovar, de acuerdo con una ley — según nos indica la Comisión de Justicia desde hace largo tiempo — que no está en consonancia con el espíritu democrático y de respeto a la separación de poderes de la legislación de nuestros socios europeos; y, lo segundo, lo importante, aunque no apremiante, es reformar lo discordante con la pulcritud democrática, para impedir que los nuevos miembros —eso sí, en el futuro— puedan estar políticamente contaminados. Sólo soy capaz de encontrar un sólido argumento de autoridad a favor de esta postura: “PUES ESO”.