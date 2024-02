El primer fin de semana del año, en una fecha a priori complicada para la respuesta del público, el grupo musical Hakuna abarrotaba el Wizink Center de Madrid, después de que las más de 17.000 entradas puestas a la venta volaran en tiempo récord, como solo sucede con las grandes estrellas del panorama musical internacional.

Aunque en otros países hay algunos grupos similares, el fenómeno de Hakuna en España no deja de sorprender, con una propuesta desacomplejada, de evangelización a través de la cultura, que arrancó en 2013, inspirada por el famoso “hagan lío” del Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro.



El análisis del espectacular fenómeno social que se hace desde algunos medios de comunicación generalistas, no puede sorprender en un contexto en el que brilla por su ausencia la capacidad para un análisis equilibrado, que no esté trufado de ideología. Además, Hakuna también se ha encontrado con recelos desde dentro de la propia Iglesia, en ocasiones desde el desconocimiento de lo que es y de lo que hacen sus miembros. Por supuesto que, como toda realidad humana, no es perfecta y que, como toda también, siempre es susceptible de mejora, pero haríamos bien todos en que, en la medida de lo posible, esa mirada sobre Hakuna estuviera desprovista de prejuicios.