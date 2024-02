La democracia y la coherencia

En el año 1975, el 20 de Noviembre, fallece Franco. Alguien tiene que gobernar. en el año 1978, se edita una Constitución y se formula una consulta a los ciudadanos para ver su aceptación. En dicha Constitución, ni tan siquiera se nombra a Dios; sin embargo muchos Obispos de la Iglesia Católica no veían ningún inconveniente para que la aceptasen los católicos. Yo voté que no.

Con esta democracia liberal, yo, que nací en 1936 y por tanto ya tenía conocimiento de lo que pasaba en Europa, vi que eso nos vendría a nosotros. Yo soy católico y a pesar de mis pecados y debilidades, he procurado ser coherente y mantener mi fe. Entiendo que muchas personas que ahora se lamentan de la situación gravísima que padecemos; o no habían nacido o ignoraban la que se nos venía encima, yo no creo que fueran incoherentes pero sí que como desconocían lo que ya estaba sucediendo en las naciones europeas, los engañaron, y el pueblo español, ha sido engañado y traicionado por los enemigos de España y de la Iglesia Católica, con el apoyo de la Jerarquía Cismática de la Iglesia Católica, desacralizada y mundanizada.

Si queremos recuperar nuestros valores cristianos, tenemos que ser coherentes, reconocer que nos engañaron y hay que rebelarse contra este sistema diabólico, maléfico, antes de que sea demasiado tarde. Cristo lo anunció bien claramente. “EL QUE PERSEVERARE HASTA EL FIN SE SALVARA”.