El nuevo sistema de retenedor de camiones de fácil instalación de ASSA ABLOY

Durante los procedimientos de carga y descarga se maniobran grandes volúmenes de productos o materiales lo que implica un alto nivel de actividad.

La seguridad es un punto clave, ya que cualquier despiste, imprudencia o incidente puede tener repercusiones graves para los vehículos involucrados, para los productos y, en el peor de los casos, para las personas.

Por lo tanto, es esencial contar con protocolos y equipos que reduzcan al mínimo los riesgos de accidentes o lesiones. En este sentido, la opción más recomendable es el sistema de retenedor de camiones DE6290AR desarrollado por ASSA ABLOY.

Evitar movimientos no planificados del vehículo Es importante tener en cuenta que una de las principales causas de los accidentes durante cargas y descargas son los movimientos no planificados del vehículo. De allí que ASSA ABLOY haya diseñado el sistema DE6290AR que precisamente se enfoca en evitar ese tipo de situaciones que pueden poner en riesgo todo el procedimiento.

La empresa explica que su equipo se basa en un brazo de sujeción que inmoviliza las ruedas del vehículo, impidiendo en todo momento que se produzca algún tipo de movimiento. Por lo tanto, se evita el desplazamiento accidental, así como la puesta en marcha del camión durante la carga o descarga.

Asimismo, ASSA ABLOY señala que el sistema de inmovilización es 100 % fiable, ya que se aplica una fuerza de sujeción constante durante todo el proceso de carga y descarga.

Además, el dispositivo cuenta con un mecanismo de interbloqueo de doble vía que no permite que las puertas del muelle se abran antes de que el sistema de inmovilización se encuentre en posición. De la misma manera, el brazo de sujeción solo se puede alejar de la rueda cuando la puerta del muelle esté cerrada.

Todo lo anterior, significa que la única manera de que comiencen las operaciones es que el vehículo esté acoplado al muelle de manera segura, a la vez que el camión solo puede ponerse en marcha cuando el proceso ha finalizado.

Brazo retráctil para vehículos con plataformas elevadoras Por otra parte, ASSA ABLOY destaca que el sistema de inmovilización DE6290AR tiene un brazo detector plegable. Esto lo convierte en el equipo ideal para los camiones que tienen plataformas elevadoras.

Al respecto, la compañía detalla que cuando no está en uso, el brazo retráctil se repliega en su posición junto con el sistema de inmovilización, impidiendo que se produzcan daños en las ruedas o en la trampilla de carga o descarga. Mientras tanto, mediante un sensor opcional se pueden evitar daños potenciales en los camiones con guardabarros.

Por último, una de las mejores características de su equipo es que es de fácil instalación y se requiere una preparación mínima del edificio, puesto que la unidad hidráulica va ensamblada sobre el mismo sistema de inmovilización.