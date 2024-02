Cómo hacer que un libro triunfe

El sueño de todo escritor es ver su libro publicado, y para lograrlo puede optar por la autoedición. Per,o si su deseo para lograr esa meta es encontrar una editorial que lo respalde, es necesario que tenga conocimiento de cómo enviar un manuscrito para que las posibilidades de ser aceptado aumenten un 80 %. Con este propósito, Entre Libros Editorial dictará un taller el próximo 8 de febrero por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, en el horario comprendido entre las 19.00 y 20.00 horas. (hora española). Esta actividad estará a cargo de las editoras, Angie Sánchez y Noelia Ortega.

Tener un producto de calidad para ofrecer en el mercado Antes de enviar un manuscrito a una editorial es de suma importancia asegurarse de que se tiene un producto de calidad. Para eso es imprescindible revisar detalladamente la obra teniendo en cuenta todos los aspectos que la componen, es decir, ortografía, redacción, personajes, desarrollo de la historia, entre otros. Aquí es fundamental contar con la colaboración de varias personas que revisen el texto y aporten sugerencias para mejorar.

De hecho, contratar los servicios de un corrector profesional es una excelente decisión para garantizar la calidad del producto, lo que es de suma importancia tomando en cuenta que cada editorial puede recibir anualmente entre 700 y 3.000 novelas para elegir. De estas, al menos 100 serán buenas historias.

Teniendo en cuenta que nadie puede leerse miles de novelas, el personal de las editoriales por lo general lee las primeras páginas de los libros que reciben, o el primer capítulo, a lo sumo. Si esta primera impresión tiene muchas debilidades técnicas, literarias, o faltas de ortografía, lo más probable es que abandonen la lectura.

La elección de la editorial Antes de enviar un manuscrito a determinada editorial, es necesario tener una estrategia definida para aumentar las posibilidades de que sea aceptado. La pasión y el talento por sí solos no son suficientes a la hora de publicar un libro, se requiere seguir una metodología de trabajo para conseguir captar la atención de un editor que se interese en venderlo.

En este sentido, un aspecto clave es la elección de la casa editora. Se debe estudiar el mercado detalladamente, identificando lo que publican en cada casa, hasta encontrar la que mejor se adapte a la obra que se está ofreciendo. Esto es un punto importante a tener en cuenta, porque no tiene sentido para un escritor que escribe novelas de suspense enviar su trabajo a una editorial que se especialice en temas románticos.

También, es importante tener en cuenta el tema de la popularidad del género. Las editoriales son empresas que aman los textos de buena calidad, pero no se arriesgarán a invertir dinero en un proyecto si no es viable. Por esta razón, se debe demostrar con cifras las posibilidades de éxito antes de sacar un libro a la venta.

Finalmente, inscribirse en el taller cómo enviar un manuscrito correctamente a una editorial, facilitado por Entre Libros Editorial, es una excelente opción para quienes tienen una buena historia para vender.