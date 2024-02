El Banco Europeo de Inversiones financia la investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles en Schaeffler AG

El volumen del préstamo asciende a 420 millones de euros, con un vencimiento de hasta diez años. Se financian los gastos de investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras en los sectores de la automoción e industrial, con un enfoque especial en las energías renovables, la movilidad eléctrica y el hidrógeno. Claus Bauer, CFO: "El nuevo préstamo de 420 millones de euros es otro componente importante en las opciones de financiación de Schaeffler AG" El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 420 millones de euros a Schaeffler AG. Estos fondos, con un vencimiento de hasta diez años, se han asignado a la investigación y el desarrollo en ámbitos específicos, con especial atención a las tecnologías sostenibles en la Unión Europea.

La financiación se destinará a sufragar parte de los gastos de personal para investigar y desarrollar tecnologías innovadoras en los sectores de la automoción e industrial. El objetivo general consiste en impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías en los campos de las energías renovables, la movilidad eléctrica y el hidrógeno. Por ejemplo, aquí se incluyen tanto los sistemas de ejes electrónicos y motores eléctricos, como las aplicaciones de chasis y de rodamientos. Como banco de la Unión Europea, el BEI apoya el Green Deal de la Comisión Europea.

Claus Bauer, Chief Financial Officer de Schaeffler AG y responsable de Finanzas y TI, ha dicho: "El nuevo préstamo de 420 millones de euros es otro componente importante en las opciones de financiación de Schaeffler AG. Al mismo tiempo, el Banco Europeo de Inversiones es un partner ideal para consolidar la financiación de nuestras actividades de investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles. Los fondos del BEI contribuirán a reforzar nuestros emplazamientos en Europa".

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

