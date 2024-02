Grupo Ávolo cuenta con concesionarios oficiales de Volkswagen

Los concesionarios oficiales son una de las opciones más seguras y populares a la hora de comprar un coche nuevo o de ocasión por múltiples razones, ya sea por la posibilidad de encontrar una amplia variedad de modelos y marcas, de contar con diversas ofertas de financiación y de acceder a las garantías que cubren cualquier problema mecánico del vehículo.

Las agencias autorizadas por las marcas fabricantes también desempeñan un papel fundamental en el servicio de posventa y en la atención personalizada del cliente, ya que disponen de profesionales altamente cualificados para efectuar en sus talleres todos los mantenimientos periódicos y reparaciones correspondientes.

En este contexto, Grupo Ávolo es uno de los mayores grupos de automoción de Andalucía que cuenta con concesionarios oficiales de Volkswagen y de otras importantes marcas del sector automovilístico tanto en Jaén como en diversas zonas de la Comunidad Autónoma. Además, la firma destaca con un amplio catálogo de unidades kilómetro cero y de segunda mano.

Un amplio stock en vehículos nuevos y usados El Grupo Ávolo es una organización empresarial que desde hace más de 40 años que se dedica a la distribución y comercialización de coches nuevos, seminuevos, de ocasión y Km 0 en toda España. Asimismo, la firma está integrada por concesionarios oficiales Volkswagen, Audi, Seat y Škoda, entre otros.

La empresa de automoción, en el caso de los usuarios que buscan vehículos de segunda mano o seminuevos, ofrece programas oficiales Das WeltAuto que incluyen a unidades de ocasión certificadas y garantizadas por la marca alemana como Volkswagen (Golf, T-Cross, Touran, T-Roc, Polo, Jetta), Škoda (Karoq Ambition y Kamiq Ambition) y Seat (Arona, Leon, Style, X-perience, etc.).

Asimismo, también proporciona el programa oficial Audi Selection Plus que abarca modelos de alta gama como Audi A3, A4, A5, Q3 y Q5, etc., que están respaldados tanto por el fabricante como por un amplio equipo de más de 300 profesionales que trabajan continuamente para satisfacer las necesidades de los clientes. Otro ítem que distingue al Grupo Ávalo es su plataforma web, donde es posible visualizar los segmentos del producto, la matriculación, las plazas, el tipo de cambio y combustible y la calificación energética.

Además, para quienes pretenden adquirir coches nuevos y modelos de KM 0, la firma despliega una impresionante oferta de SUV (Volkswagen T-Cross, Skoda Karoq, Taigo, T-Roc, Seat Arona y Ateca), turismos (Volkswagen Golf, Polo, Seat Leon e Ibiza) y furgonetas (Volkswagen Caravelle y Transporter).

Un cualificado servicio posventa Con sede central en Jaén, el Grupo Ávolo destaca gracias a su servicio profesional de posventa que tiene a profesionales altamente cualificados y certificados para ejecutar diversas tareas mecánicas, reparaciones de chapa y pintura y recambios de piezas en sus talleres propios.

Además, cabe destacar que el concesionario oficial de Volkswagen también ofrece la oportunidad de comprar los coches usados de sus clientes con tasaciones seguras e inmediatas, a cargo de tasadores oficiales y mediante una metodología que los exime de toda gestión administrativa.

El Grupo Ávolo, en definitiva, es sinónimo de calidad, seguridad, variedad y financiación flexible a la hora de adquirir un coche nuevo o usado.