Entrevista con Arturo Miranda Castillo, CEO de Grupo PREIC

En el mundo empresarial, existen diversos líderes visionarios que se enfocan en romper los paradigmas convencionales y transformar el ámbito donde se desempeñan. Este es el caso de Arturo Miranda Castillo, CEO del Grupo PREIC, quien a través de su experiencia y su visión logró combinar un portafolio de empresas en bienes raíces, finanzas y servicios legales, facilitando el acceso a servicios integrales, de la mano de profesionales especializados.

Al mantener un enfoque multidisciplinario en todas las etapas de las transacciones inmobiliarias, Grupo PREIC se ha consolidado como un referente en el sector. Este permite a los clientes disfrutar de un acompañamiento completo en sus proyectos y proporcionar una experiencia personalizada.

¿Qué fue lo que inicialmente te atrajo hacia la industria inmobiliaria y la formación de Grupo PREIC?

Mi abuelo solía decir que se podía construir y que siempre habría más gente en el mundo, pero que no se podía hacer más terrenos. Me quedé con el dicho que dice: "En tiempos de cambio... quienes estudian heredan la tierra, mientras que los eruditos se ven magníficamente equipados para negociar con un mundo que ya no existe más."

Por lo tanto, lo que hicimos fue aplicar mucho estudio y capital intelectual al mercado inmobiliario. El grupo nace con la idea de combinar bienes raíces con las finanzas y el mundo legal, dado que estos aspectos tienen aristas muy importantes en cada operación y también quisimos profesionalizar la industria y brindar servicios que uno esperaría en países de primer mundo.

Como gerente general de una casa de valores subsidiaria de un banco de inversión europeo, ¿cómo influyó esa experiencia en tu enfoque hacia las inversiones inmobiliarias?

Primero, en valoración, en el mercado financiero se valoran activos por segundo, siempre tendrás un precio, un bid/ask spread y las transacciones son públicas. Si bien es cierto que en el mercado inmobiliario tienes portales que publican precios, las transacciones de compraventa se cierran en el registro público y ahí buscar por P.H. toma su tiempo de investigación y análisis, que es lo que hacemos nosotros. Aquí valuamos activos de manera profesional con nuestra división de ingeniería y arquitectura. Segundo, la estructuración y ejecución: trabaje tanto en el mercado primario como secundario del mercado financiero.

Por lo tanto, deduje que, para poder realmente cerrar transacciones de manera eficiente y transparente en el mercado inmobiliario, se necesitaba estructurar debidamente los activos (valuación, aspectos financieros, tributarios, legales, etc.). Los propietarios usualmente solo viven y habitan en sus propiedades, cualquiera puede abrir la puerta de una propiedad y mostrarla, pero eso no logra la transacción. Vimos una oportunidad en el mercado que solo se enfoca en mostrar la propiedad vs. realmente preparar el activo de manera óptima para ser vendido de la misma forma como se vendía en el mercado financiero: con valoración, estructuración y ejecución de principio a fin.

¿Cuáles fueron los aspectos más destacados de tu carrera relacionados específicamente con el ámbito inmobiliario antes de asumir el rol de CEO en Grupo PREIC?

Trabajé en un cúmulo de grandes proyectos inmobiliarios entre los años 2005 y 2006 los cuales propiciaron el boom inmobiliario que se vivió en Panamá en aquellos años. Realmente fue algo impresionante y vertiginoso, prácticamente sucedió de un día para otro. Más que nada, me dio la oportunidad de trabajar con clientes internacionales desde el primer día y también aprender de la mano con los mismos inversionistas sobre cómo funcionaban los mercados inmobiliarios en sus propios países de origen.

¿Cuáles fueron los desafíos más significativos a los que se enfrentó al iniciar la empresa en 2006?

Empezar de cero, debía tener mucha visión de cómo iba a lucir el grupo en 15 a 20 años. Hoy lucimos mucho mejor de cómo lo imagine, con más de 60 personas trabajando con nosotros dentro de todo nuestro portafolio de empresas relacionadas y diferentes divisiones del grupo. Tenía que confiar en que si estudiaba y trabajaba lo suficiente de manera incesante que algo iba a pasar, que iban a aparecer las propiedades, los clientes, los asesores, y las transacciones. Confié en que, si ofrecíamos servicios únicos y diferenciados, lograríamos nuestro propósito que es “cambiar positivamente las vidas de las personas y hacer la diferencia en el mundo a través del aprendizaje, conocimiento y educación.”

Grupo PREIC ha experimentado un crecimiento notable a lo largo de los años. ¿Podrías compartir algunas estrategias clave que han contribuido al éxito y expansión del grupo?

No poner anuncios de contrataciones o de búsqueda de propiedades o clientes. Es contra intuitivo, pero como muchos hacen esto, decidimos hacer lo opuesto. Las personas que trabajan con nosotros en su totalidad nos tocaron la puerta o usualmente fueron referidas por alguien que ya trabajaba dentro del equipo. Todos han venido de 1 a 1, y eso es lo más valioso, todo ha sido con crecimiento orgánico. Fuimos de 1 a 60, de hecho, muy despacio y con mucho cuidado, valoramos mucho la atención personalizada que le brindamos a cada miembro de nuestro equipo para ayudarlos a crecer dentro de nuestra organización y de esta forma, cada asesor atrae a sus clientes de la misma manera, de manera personalizada, 1 a 1.

Cada año buscáis inversiones estratégicas. ¿Podrías proporcionar ejemplos específicos de inversiones exitosas que hayáis realizado y cómo han impactado en el grupo?

Tenemos varias inversiones de alquileres a corto plazo y me dedico bastante a esta parte. Aplicamos nuestro conocimiento en transacciones tradicionales de compraventa y alquileres a largo plazo, para capturar un poco el mercado de nuevas experiencias en propiedades rediseñadas o remodeladas como propiedades vacacionales de playa, por ejemplo. Uno aprende muchísimo atendiendo las exigencias de clientes a corto plazo y sobre sus expectativas. Nos parece una actividad muy complementaria con las demás actividades del grupo y adicionalmente se genera una rentabilidad bruta por encima de un alquiler a largo plazo, pero también conlleva más gastos indirectos y más micro gestión del tiempo.

Como "family office," ¿de qué manera ha evolucionado la filosofía de inversión de Grupo PREIC a lo largo del tiempo? Buscamos inversiones estratégicas, por un lado, y tenemos un amplio portafolio de inversiones financieras, corporativas e inmobiliarias. Nosotros somos nuestro cliente más grande y nos atendemos de la misma forma de cómo nos gustaría que nos atendieran en la banca privada. Nuestros objetivos principales son la preservación de capital, ingresos de renta fija como dividendos, intereses y alquileres. También realizamos inversiones financieras de apreciación de capital a mediano plazo. Empezamos invirtiendo para nosotros desde el puro principio, para conocer de primera mano todo el proceso de compraventa como inversionistas cumpliendo con todo el ciclo inmobiliario.

¿Cómo equilibráis la diversificación de activos y la gestión de riesgos en vuestro portafolio de inversiones? Primordialmente, nos diversificamos entre inversiones financieras e inmobiliarias, y tenemos un férreo control de nuestra hoja de balance y flujo de caja. Adicional tenemos algunas inversiones a tasa fija y otras de tasa variable, las cuales nos han beneficiado con la subida de intereses en la actualidad. Evitamos inversiones especulativas, dado que nuestro principal enfoque es la preservación de capital y generación de ingresos corrientes que complementan a los ingresos por transacciones.

Grupo PREIC ofrece una variedad de servicios, desde bienes raíces hasta asesoría financiera y legal. ¿Cómo os aseguráis de mantener altos estándares en cada área y satisfacer las necesidades de los clientes? Tenemos diversas entidades, empresas, licencias, divisiones, etc. para atender todas las transacciones de manera complementaria. Podemos estar tan involucrados como el cliente desee o la operación lo amerite. En algunos casos llevamos el 100 % de todos los aspectos críticos de la transacción, mientras que en otras ocasiones trabajamos con los asesores existentes de los clientes, tenemos una arquitectura abierta de servicios.

¿A qué desafíos particulares os habéis enfrentado al ofrecer servicios profesionales integrales en comparación con empresas más especializadas?

Opinamos que al tener esa integración horizontal de servicios complementarios (inmobiliario, financiero, legal, tributario, valoración, etc.) logramos aumentar la profundidad de conocimiento vertical de los mismos, porque vemos la pantalla completa. Puedes contar rápidamente con nuestros ingenieros, abogados o contadores internos, y consultarlos al mismo tiempo mientras analizamos una transacción, este análisis simultáneo nos da una visión holística 360 de toda la transacción, lo cual, por añadidura, nos hace más especializados como tal vs. alguna persona o empresa que solo vea un lado de la moneda de una transacción.

¿Cuáles son las metas a largo plazo para Grupo PREIC en términos de crecimiento y diversificación?

Queremos ser una organización más profesional, con más capacitaciones técnicas en procesos de cierre de transacciones. Es decir, aunque los asesores no hagan las valoraciones o lleven los trámites tributarios de la DGI, es importante que sepan cómo se llega a dichos números y que se los puedan explicar a nuestros clientes cuando reciben nuestros reportes e investigaciones. Queremos tener asesores más profesionales que se puedan apoyar dentro de todos los recursos y estructura del grupo para poder brindar asesoría más eficaz y certera.

¿Cómo veis la evolución del mercado inmobiliario en el futuro y cómo os estáis preparando para posibles cambios?

Los mercados inmobiliarios tienen ciclos más lentos y largos que los mercados financieros y también hay muchos “micro mercados” sucediendo al mismo tiempo. Dentro de una misma área o zona, no es igual un edificio de proyecto nuevo, que uno con 5 años o 15 años. Esta es la parte más difícil de explicar a los propietarios, que hay diferentes aspectos a considerar que afectan los precios de activos comparables en una misma zona, aspectos como su depreciación o situación tributaria, entre otros. No es igual una casa que un apartamento que una oficina que un terreno, todos son diferentes tipos de activos para nosotros.

El mercado inmobiliario es uno de los más tradicionales que hay, desde que las personas han tenido techo, han tenido un bien raíz. Me encanta la historia de los países, las economías, sus mercados, sus habitantes y todos sus eventos geopolíticos. Podrán cambiar ciertos aspectos, pero la historia se repite una y otra vez en muchas ocasiones y esto es algo que ya hemos visto a través del tiempo, porque la naturaleza humana sigue siendo la misma. Hoy en día somos un conglomerado de servicios profesionales tal cual como lo visualice desde el primer día. Yo quería lo que no se tenía en el momento que yo empecé que era un One-Stop-Shop (OSS) en servicios profesionales. Hemos evolucionado al siguiente nivel con la incorporación de líderes, gerentes, etc. separados de los fundadores o la directiva del grupo. Hoy en día tenemos una gerencia profesional y queremos seguir creciendo de manera orgánica. Al final nos debemos a todas las personas que forman parte de nuestro grupo hoy, la familia de GRUPO PREIC: “vendemos ideas, creamos capital, crecemos inversiones y construimos el camino del futuro… el camino del futuro…”

En definitiva, Grupo PREIC es el resultado de combinar la experiencia, visión estratégica y un enfoque integral que permiten ofrecer servicios innovadores y que han llevado a la empresa a alcanzar el éxito sostenido en el mundo inmobiliario. La visión de esta empresa a largo plazo es proporcionar atención completa y eficiente a sus clientes, formando a sus asesores en diversos procesos para mantener un estándar de alta calidad y se diferencien de la competencia.