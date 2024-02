2023, todo un año de éxitos para DEMUERTE WINES

Los ejecutivos de la marca de vinos DEMUERTE WINES se encuentran celebrando los logros obtenidos en el recientemente finalizado año 2023. Durante esos 12 meses, esta propuesta totalmente original obtuvo importantes galardones en premios de vino y conquistó nuevos mercados, en los que consolidó su reputación.

La firma emitió un comunicado en el que agradeció a los consumidores por ser parte fundamental de este “camino de triunfos”. Han catalogado lo vivido el año pasado como un “capítulo memorable en su historia”. Una experiencia que los ha llevado a consolidarse como una marca de referencia a nivel internacional.

Premios de reconocimiento de vino DEMUERTE WINES es una marca perteneciente a la empresa Winery On, cuyos productos han sido concebidos bajo un concepto con alto contenido artístico. La imaginación que han puesto los desarrolladores de esta gama de vinos es visible desde el mismo diseño de la botella. No obstante, en su interior, el consumidor puede descubrir el verdadero tesoro de la propuesta.

Para los profesionales de DEMUERTE WINES, esto no ha pasado desapercibido y la mayor prueba con los premios de vino alcanzados en 2023. La marca obtuvo la Medalla Doble de Oro en México, Medallas de Oro en Mundus Vini Alemania y el galardón Sakura en Japón y Perú. Estos reconocimientos han servido para certificar la calidad de estos vinos y elevar su reputación a nuevos niveles.

Durante los 12 meses de 2023, los ejecutivos de DEMUERTE WINES recorrieron varios de los más exigentes mercados del mundo, como Estados Unidos, Suiza, Alemania, Ecuador y Venezuela, donde la marca ha recibido los mayores elogios. Los éxitos alcanzados tuvieron una repercusión muy significativa en las ventas y los ha ubicado en el centro de la escena vinícola mundial.

Los reconocimientos no son fruto del azar Los representantes de la compañía aseguran que los logros alcanzados el año pasado no han sido fruto del azar. Detrás de ellos, ha habido un equipo multidisciplinario liderado por el enólogo y CEO de Winery On Pablo Cortés. Desde el personal de bodega, el departamento de administración y logística, todo el equipo ha estado involucrado en estos logros.

A pesar de haber tenido un año muy positivo, no se conforman con lo alcanzado hasta ahora. Además de las innovaciones ya implementadas, siguen trabajando en el perfeccionamiento de los procesos de producción en sus bodegas. Añadieron que el compromiso con la calidad lo tienen hoy más vigente que nunca y será el parámetro que seguirán en este 2024.

Asimismo, este será el año del lanzamiento de dos nuevos integrantes de la ya renombrada familia de DEMUERTE WINES. Se trata de un vino fresco y juvenil y otro elegante, cuyo proceso productivo será orgánico. La salida de estos productos al mercado es el resultado de años de pruebas y dedicación absoluta.