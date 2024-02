Escoger una cerradura de seguridad con los especialistas de Cerradura Plus

Tanto en viviendas como en locales comerciales, las cerraduras son la primera barrera de defensa contra hechos delictivos. Por este motivo, es importante contar con un modelo que ofrezca seguridad y se ajuste a las necesidades de cada propiedad. Hoy en día, existe una amplia variedad de productos de este tipo que resultan adecuados para distintos inmuebles.

Por ejemplo, los especialistas de Cerradura Plus comentan que en viviendas con niños o adultos mayores es conveniente contar con un modelo que garantice un acceso fácil. Esta tienda online cuenta con múltiples cerraduras de seguridad multipunto, electrónicas e inteligentes, entre otras alternativas. Además, al buscar productos resistentes a impactos o intentos de manipulación, estos profesionales recomiendan escoger cerraduras con mecanismos antiganzúa y antimetal.

Tipos de cerraduras de seguridad, por Cerradura Plus Según indican los expertos de esta empresa, las cerraduras de seguridad se pueden clasificar por su colocación y por su punto de cierre. Con respecto a lo primero, las más comunes son las embutidas, que se instalan en el interior de una puerta. Por lo general, se colocan a una altura de un metro, aunque esto puede ajustarse según las necesidades del usuario.

También hay cerraduras de sobreponer, que son una alternativa práctica para puertas en las que no se puede realizar una instalación empotrada. En estos casos, el dispositivo se fija con tornillos. Por lo general, ofrecen un buen nivel de seguridad.

En cuanto al punto de cierre, hay dos opciones principales. Con respecto a esto, las cerraduras multipunto se enganchan en varios puntos en el marco de la puerta y ofrecen un alto nivel de seguridad. En cambio, las monopunto utilizan un solo cierre. Estos modelos se usan habitualmente en las entradas de viviendas y locales comerciales.

Otros factores a considerar para escoger cerraduras de seguridad Según comentan los especialistas de Cerradura Plus, es importante conseguir un alto nivel de seguridad sin sacrificar la comodidad. Para conseguir esto es posible usar llaves patentadas que no se pueden duplicar sin autorización y sistemas que garantizan un fácil acceso. Asimismo, es clave que la cerradura se integre estéticamente con la puerta. A propósito de esto, a día de hoy, existe una amplia variedad de modelos elegantes y discretos que cumplen tanto con los requisitos de seguridad como con los de estilo. Por último, esta empresa ofrece distintas cerraduras de seguridad de marcas punteras. Además, esta empresa ofrece modelos invisibles que se operan con mandos a distancia y otros que son acorazados.

En Cerradura Plus es posible encontrar múltiples modelos de cerraduras de seguridad para garantizar la seguridad, la estética y la comodidad tanto en viviendas como en locales comerciales.