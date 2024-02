Amazon se posiciona este 2024 como un poderoso gigante publicitario

En el mundo del marketing actual, encontrar nuevas y efectivas formas de llegar a la audiencia correcta es esencial para el éxito de cualquier estrategia publicitaria. En este sentido, Amazon emerge no solo como un gigante del comercio electrónico, sino también como un potente medio publicitario que va más allá de las fronteras del marketplace. Y en Amazing Agency lo tienen claro y están llevando a sus clientes a otra dimensión gracias a ello.

Amazon no solo destaca como un gigante del comercio electrónico, sino como el líder indiscutible del retail media en Estados Unidos, marcando una diferencia radical en el panorama publicitario. Amazon Ads lidera el imparable crecimiento de la industria de retail media, capturando un abrumador 75.2 % del mercado publicitario en retail media de Estados Unidos, valorado en $45.15 mil millones. Esta posición de supremacía deja a competidores a gran distancia, superando su participación en más de diez veces, y ya comienza a desafiar a otros gigantes digitales establecidos.

Plataformas publicitarias de Amazon: Un abanico de oportunidades Amazing, agencia de marketing en Amazon, comunica de forma constante que hay que quitarse de la cabeza la idea de que Amazon solo vende productos; también proporciona a los anunciantes una variedad de plataformas publicitarias poderosas, disponibles para los anunciantes que por su tipología de producto no venden en Amazon (servicios como hoteles, agencias de viajes, seguros, etc.). Desde anuncios en resultados de búsqueda hasta publicidad en las páginas de productos, la plataforma ofrece una exposición sin igual a una audiencia altamente comprometida. Los datos de búsqueda y compra de los usuarios se convierten en herramientas clave para la segmentación precisa, permitiendo a los anunciantes llegar a clientes potenciales de manera más efectiva que nunca.

Más allá de las compras: El universo de entretenimiento Amazon La diversificación de Amazon va más allá de las compras online. Sus soportes de entretenimiento, como Prime Video, Twitch y FireTV, se han convertido en plataformas de contenido líderes. Integrar estrategias publicitarias en estos canales no solo proporciona acceso a una audiencia masiva, sino que también permite a los anunciantes sumergirse en la cultura y las tendencias actuales.

Prime Video: Con millones de usuarios suscritos, Prime Video ofrece a los anunciantes la oportunidad de llegar a una audiencia comprometida a través de anuncios de video que se integran de manera orgánica con el contenido. Este 2024 Amazon lanza la posibilidad de incluir spots publicitarios en sus contenidos. Comenzará en USA, UK y Alemania en el primer quarter del año, y en el segundo cuatrimestre estará ya aquí en España y en el resto de Europa y Mexico. Una gran oportunidad para impactar a ese usuario que ya no ve televisión tradicional y que le gusta su televisión a la carta.

Twitch: La plataforma de streaming de juegos es un fenómeno global que atrae a millones de espectadores diariamente. En España, con más de 11 millones de usuarios mensuales y 1,4 millones de usuarios únicos diarios es una plataforma que debería de estar presente en todos los planes de marketing de las compañías con productos dirigidos a los jóvenes y no tan jóvenes. Los anunciantes pueden capitalizar este compromiso a través de anuncios de display y de vídeo al igual que con patrocinios específicos. Sus resultados son increíbles además de alcanzar a un público cada vez más difícil de impactar como las nuevas generaciones.

FireTV: La televisión conectada permite a los anunciantes llevar sus mensajes a las pantallas de los hogares, alcanzando a audiencias específicas y potenciando la visibilidad de la marca.

Mediciones precisas con AMC: Analítica integral No se puede dejar de mencionar que una de las claves del éxito publicitario es la capacidad de medir y analizar el rendimiento de las campañas. Amazon ofrece una solución integral con su herramienta de medición de datos, Amazon Marketing Cloud (AMC). Esta plataforma permite a los anunciantes evaluar el impacto de sus campañas en todo el ecosistema de Amazon, brindando insights valiosos para ajustar estrategias y optimizar resultados. Sin duda alguna, una herramienta que, desde el punto de vista del anunciante, aporta gran valor y fuente de dato que con el estudio específico de un player especializado puede ayudar y mucho a la optimización de las campañas y a la distribución del budget de la forma adecuada.

La integración de datos a través de las diversas plataformas de Amazon crea una sinergia única. Desde el descubrimiento de productos en el marketplace hasta la visualización de contenido en Prime Video, cada interacción del usuario contribuye a una imagen completa. Esto no solo facilita la personalización de mensajes publicitarios, sino que también maximiza la eficiencia de las campañas al permitir una mayor comprensión del comportamiento del consumidor.

Conclusión: Un futuro publicitario potente con Amazon En resumen, Amazon no solo es un lugar para vender productos, sino un ecosistema publicitario integral que abarca desde la búsqueda hasta el entretenimiento. Los directores de marketing tienen en sus manos una oportunidad única para aprovechar este poderoso gigante y llevar sus estrategias publicitarias al siguiente nivel. Con AMC como aliado y la integración de datos en juego, Amazon se presenta como una opción imprescindible en el panorama publicitario actual.

None