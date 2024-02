Con los catálogos impresos que produce Lozano Impresores es posible impulsar las ventas de un negocio

La publicidad es un factor esencial para cualquier negocio que quiera ser rentable y competitivo en su sector. Debido a esto, muchas empresas utilizan recursos de marketing directo como los catálogos impresos. Estos artículos son una excelente herramienta para llamar la atención del público y proporcionar información específica de diversos productos. Además, permiten alcanzar objetivos como aumentar las ventas o mejorar la imagen de una marca.

Actualmente, existe una amplia variedad de formatos y modelos de catálogos que pueden utilizarse para compartir información con los potenciales clientes. En particular, Lozano Impresores ofrece diferentes tipos de impresión de catálogos de alta calidad que se ajustan a las necesidades de sus clientes.

Los catálogos impresos mejoran la experiencia de compra de los clientes Hoy en día, hay consumidores que se ven abrumados por la cantidad de contenido que aparecen en los portales digitales, por lo que optan por descartar este tipo de anuncios. A propósito de esto, los catálogos impresos se diferencian porque no pueden ignorarse de la misma manera. Asimismo, al ser un recurso tangible y físico permanece con el usuario por más tiempo, mejorando la conciencia de marca.

En este sentido, diversos estudios de neurociencia corroboran que los catálogos impresos tienen un resultado más eficaz porque estimulan una zona del cerebro que hace que el consumidor se imagine probando un producto o adquiriendo un servicio. Además, la textura y el sutil olor a imprenta de este recurso son algunos de los factores que aumentan la probabilidad de compra por parte del consumidor.

Por otro lado, una de las ventajas relevantes de estas publicaciones es su versatilidad para adaptarse a las necesidades de todo tipo de empresas. En este sentido, existen catálogos atemporales que se utilizan para promocionar productos durante todo el año. Por otro lado, hay otros que se imprimen en épocas específicas como Navidad o vacaciones, entre otras alternativas. Estos productos sirven para dar a conocer un evento o artículo en particular.

Catálogos impresos para distintas necesidades Lozano Impresores es una compañía líder en soluciones gráficas offset que cuenta con más de 30 años de experiencia en la prestación de servicios de impresión online dirigidos tanto a particulares como a empresas.

Esta firma se especializa en la impresión de catálogos de diversos tipos. Con respecto a esto, los catálogos pueden ser configurables, grapados, wire-o (con encuadernación en espiral) o fresados (en cola PUR), entre otras alternativas. Además, producen catálogos cosidos con hilo vegetal, con solapa e impresos en blanco y negro o a full color. En todos los casos, esta imprenta utiliza materiales premium y equipos de vanguardia.

A través de Lozano Impresores es posible acceder a catálogos impresos de alta calidad para dar impulso a una estrategia de marketing y conseguir un incremento en las ventas.