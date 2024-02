JD Santiago invita a los lectores a la reflexión existencial con ‘Microrrelatos de Jose Diego Santiago’

CÍRCULO ROJO.- “A veces me desnudo escribiendo mis historias; otras veces desnudo a los demás”. Y es que expresar los sentimientos, verbalizarlos y darles voz es de valientes. Así es como JD Santiago comparte sus vivencias, sus sentimientos, sus recuerdos y todos los debates que se plantea acerca de la vida en Microrrelatos de José Diego Santiago, publicado por Círculo Rojo.

El lector va a encontrar en esta obra una antología comprometida y sensible de textos breves, con giros inesperados que le sorprenderán. Un libro que nace de las vivencias experimentadas por el autor.

Estos microrrelatos van dirigidos a toda clase de lectores, ya que como asegura JD Santiago “abarca temas muy variados” como la introspección o a las obras de crecimiento personal.

Sinopsis Microrrelatos es una antología compuesta por un buen número de textos breves en prosa reflexiva.

Contiene numerosos temas, especialmente presentes algunos, como la reflexión existencial, la problemática de las relaciones humanas, la introspección o algunos temas cercanos a las obras de crecimiento personal.

Autor José Diego Santiago Navarro (Algeciras, Cádiz, 2 de junio de 1983) conocido artísticamente en el mundo del séptimo arte como José Diego Santiago, es director, guionista y actor español.

Ha participado como actor en diversas series y TV movies, dando el salto a la dirección y guion en el año 2010, donde recogió también su primer premio como director en el festival de Cortogenia, celebrado en los Cines Capitol (Madrid).

Ahora, sumergido también en la escritura de los microrelatos, publica su primer libro Microrelatos de José Diego Santiago. Una obra narrativa comprometida, sensible e inteligente que abarca temas muy variados.

Como escritor, destaca especialmente por su lenguaje sencillo, cotidiano y vital, así como por su extraordinaria capacidad para sintetizar acertadas reflexiones en muy pocas palabras, llegando a conectar de forma muy directa con los lectores.