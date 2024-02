Preparación física y fisioterapia con el especialista Juan Peris

El bienestar físico es esencial para realizar eficientemente las actividades diarias, evitar enfermedades, sentirse en armonía con el entorno, ser más productivo, desarrollar el potencial interno y mejorar la salud mental.

Por fortuna, en los últimos años se ha difundido evidencia sobre cómo repercute el estado físico en el ámbito emocional, psicológico y la calidad de vida en general. Por esto, cada vez las personas son más conscientes de la importancia de cuidar de su cuerpo, bien sea por razones deportivas o por la necesidad de someterse a terapias para tratar alguna dolencia.

En cualquiera de estos casos es fundamental contar con la asesoría de un experto en preparación física como Juan Peris, un destacado entrenador personal, fisioterapeuta y osteópata que ofrece sus servicios en La Nucía, Benidorm, Finestrat, Alfaz del Pi, Finestrat, Villajoyosa, Altea, Polop y Alicante capital.

Una vida dedicada a la preparación física Juan Peris cuenta que su interés por la preparación física comenzó desde su infancia, cuando el deporte entró a su vida, primero con el judo y más tarde con la natación y el atletismo. Su propia experiencia le permitió comprender la importancia del ejercicio físico para mantener una buena salud, así que decidió que el deporte no sería solo un pasatiempo, sino que sería su profesión y usaría sus conocimientos para ayudar a otras personas.

Con este propósito claro, comenzó un arduo proceso de formación que lo llevó a cursar tres carreras universitarias, además de tomar diversos cursos vinculados con el ejercicio y la salud. En ese sentido, Juan Peris cuenta con diversos títulos en Fisiología del Esfuerzo, Fisioterapia, Educación Física, Ciencias del Deporte, Osteopatía, Biomecánica Humana, Electroestimulación Muscular. También es cinturón negro 1° Dan de Judo y de Defensa Personal.

Entrenamiento 100 % personalizado Gracias a toda esa preparación, el experto creó su propia marca, denominada Myox, que se fundamenta en ofrecer un servicio deportivo y de ejercicio físico para la salud. La principal cualidad de su concepto es la personalización del entrenamiento, puesto que considera que el plan estandarizado no es recomendable porque la obtención de determinados resultados depende de las características, las necesidades y los objetivos particulares de cada persona.

En base con lo anterior, actualmente Juan Peris ofrece sus servicios como entrenador personal y preparador físico, con el enfoque de ayudar tanto a atletas de alto rendimiento como a personas que no pretenden dedicarse al deporte, pero quieren contar con una buena aptitud física.

El entrenador destaca que una de las ventajas de su servicio es que se ha especializado en ayudar a preparar pruebas físicas para quienes deben presentar oposiciones de rendimiento deportivo.

Finalmente, el experto también atiende a personas que sufren alguna dolencia, debido a lesiones o a un cuadro patológico. Al respeto, Peris señala que conjuga sus conocimientos en fisioterapia, osteopatía, readaptación físico-deportiva, kinesiología, etcétera, para ayudar a las personas a superar el dolor, pero sobre todo se enfoca en encontrar las causas del problema para poder elaborar un plan de prevención que evite recaídas o nuevas lesiones.