Una de las empresas pioneras en el desarrollo de la tecnología MiniLED es TCL

En los últimos años, los importantes avances tecnológicos en materia de televisores han modificado radicalmente la experiencia de entretenimiento de las personas, convirtiendo a estos dispositivos en un centro multimedia a través del cual es posible realizar diversas actividades. En este contexto, TCL es una de las empresas pioneras en el desarrollo de la tecnología MiniLED, la cual ha presentado la cuarta generación de este tipo de televisores, ofreciendo diferentes modelos económicos que han incorporado 5 mejoras significativas para brindar a los usuarios una experiencia visual óptima y con múltiples ventajas.

¿Cuáles son los principales beneficios de la tecnología MiniLED? Con una gran eficacia en la transmisión de imágenes, los televisores con tecnología MiniLED se han posicionado como una de las opciones preferidas del público por su excelente relación calidad-precio. Un ejemplo de ello son los modelos presentados por TCL, los cuales han incluido una serie de modificaciones respecto a los de la tercera generación, posibilitando una mejor uniformidad, un alto brillo, menos blooming y un contraste elevado y preciso.

En este sentido, los miles de MiniLED generan una calidad de imagen rica y realista, además de permitir mostrar de forma simultánea negros más profundos y blancos más brillantes. A su vez, este tipo de aparatos cuentan con un control de luz ultra preciso de 16 bits, lo cual ayuda al panel LCD a mostrar colores más ricos e imágenes más detalladas. Por otro lado, su diseño minimalista con perfiles elegantes y acabados refinados hacen que el TV pueda adaptarse a cualquier entorno.

Disfrutar de una experiencia mejorada, con la serie C de MiniLED TCL Los nuevos televisores MiniLED de la serie C de TCL, desde el C93 y el C825 hasta el C835, emiten un halo circular que hace que la imagen se vea de forma menos irregular y borrosa, puesto que sus bordes se muestran de un modo más suave y fluido, con las zonas de retroiluminación invisibles. Para reducir el retraso de los MiniLED convencionales en esta cuestión, TCL ha integrado el sistema Direct Drive, cuya función es mostrar con mayor claridad los objetos que se mueven a gran velocidad en la pantalla.

Al mismo tiempo, cuando estos televisores muestran una imagen de un solo color, lo hacen de manera más uniforme, debido a que sus cerca de 10.000 MiniLED poseen la misma desviación en cuanto a voltaje, potencia y longitud de onda de la luz. Por lo tanto, quienes estén buscando experimentar todos los beneficios de la tecnología MiniLED en su hogar pueden adquirir cualquiera de los modelos de la serie C de televisores TCL.