Dolores Rico, una de las principales activistas PRL del país ficha por e-coordina

Dolores Rico García se une al proyecto de Cultura Preventiva de la Fundación e-coordina

Dolores Rico García se incorpora al proyecto de Cultura Preventiva de e-Coordina. Ella se define como una activista por la seguridad, salud y bienestar laboral y una prevencionista por convicción y vocación.

Es una de las principales expertas y se ha movido en todas sus áreas —Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada—. Además de ser Perito Judicial en PRL, es experta en Empresa Saludable y Trainer de Vision Zero, pero, sin duda, una de sus más singulares e importantes actividades es la de ser facilitadora de la Metodología Lego® Serious Play®.

Se trata de una metodología utilizada por empresas como NASA, Google o Coca-Cola y que es una técnica para facilitar la reflexión, la comunicación y la resolución de problemas, a través de las piezas de LEGO®.

Rico ha dedicado su carrera profesional a la Seguridad y Salud laboral de las personas, realizando desde trabajo de campo como Técnico de Prevención hasta la asunción de la dirección de importantes servicios de prevención dirigidos a grandes empresas

Cambio cultural hacia una verdadera y sólida cultura preventiva A la activista PRL le ha motivado el ambicioso proyecto de promoción, sensibilización y divulgación de la cultura preventiva, no solo en el entorno empresarial sino también en otros entornos como el educativo o en la propia sociedad.

Los objetivos y los valores que promueve e-coordina a través de su fundación están alineados con su propósito profesional y personal de construir una “verdadera y sólida cultura preventiva”. Se corresponden con muchas de las actividades que ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional; actividades de sensibilización, formación, comunicación, etc., todo ello promoviendo la innovación y la investigación para favorecer el cambio cultural que necesitan las empresas en particular y en la sociedad en general.

“Es un reto desafiante, pero muy estimulante acompañar y colaborar con e-coordina y su fundación favoreciendo un escenario donde podamos generar entornos de trabajo seguros y saludables, generar y compartir conocimiento fruto de las mejores prácticas y también de los fracasos, que contienen un gran aprendizaje, donde se puedan desarrollar estudios o realizar investigaciones en las diferentes materias preventivas que tengan un impacto positivo en la seguridad, salud y bienestar de las personas trabajadoras, generando acciones de sensibilización, formación y divulgación que favorezcan integrar la prevención en nuestros valores y en nuestra vida (profesional y personal)”, defiende la experta.

Técnica y facilitadora de seguridad, salud y bienestar laboral La función de Dolores Rico tiene una parte eminentemente técnica, pero también de facilitadora, de “hacer que las cosas pasen”. Y para impulsar la actividad y los objetivos de e-coordina desarrollará, junto al resto del equipo de la fundación, diferentes acciones como la generación de contenido de valor en torno a la seguridad, salud, bienestar y sostenibilidad a través de artículos, entrevistas a referentes en gestión de la prevención, o la publicación de materiales de sensibilización y divulgación.

La experta dirigirá la organización de encuentros propios que promuevan la cultura preventiva en la gestión empresarial así como la participación en encuentros profesionales relacionados con la seguridad, salud, bienestar laboral y la sostenibilidad donde poder nutrirse de las tendencias, conexiones de ideas, etc.

Además, será la encargada de la creación de foros o espacios para el intercambio de buenas prácticas, transferencia, benchmarking y el desarrollo de estudios

La seguridad y salud laboral en las aulas A corto plazo las líneas principales de trabajo están en acercar la seguridad y salud laboral al ámbito educativo y colaborar con universidades, centros de formación profesional y centros educativos.

Una de las principales líneas de actuación a corto plazo será la publicación de una Guía de Buenas Prácticas en Cultura Preventiva, que ya está en desarrollo y que verá la luz en este 2024, una guía con un marcado carácter práctico y que contiene prácticas reales y efectivas que las organizaciones podrán transferir a su gestión de la prevención.

Objetivos Construir una sólida y verdadera cultura preventiva en las organizaciones y trasladar el valor de la seguridad, salud y bienestar laboral a las organizaciones es el principal objetivo perseguido por la experta. “Yo soy una activista de la seguridad, salud y bienestar laboral y mi objetivo es contribuir a construir una sólida y verdadera cultura preventiva en las organizaciones y trasladar el valor de la seguridad, salud y bienestar laboral a las organizaciones, al ámbito educativo (nuestros futuros empleados y empleadores) y a la sociedad general desde la convicción y no desde la obligación. Un objetivo ambicioso, sin duda, y por delante un camino que no estará exento de dificultades y retos, pero en el que pondré junto a la Fundación e-coordina toda mi ilusión, conocimiento, experiencia y saber hacer”, asegura Dolores Rico.