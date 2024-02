Hablar en público con confianza y carisma. Consejos de expertos para mejorar

Para aquellos que quieran mejorar profesionalmente, pero les falla la comunicación, o incluso, quieren convertirse en un conferenciante profesional capaz de transmitir el mensaje y conectar con la audiencia, entonces tienen que conocer la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers, una de las empresas pioneras y líderes en formación de conferenciantes.

El curso PRO-fesional de la Escuela de Conferenciantes, es el más demandado, se trata de un curso presencial intensivo de fin de semana (viernes/sábado) de 20 h donde se aprenderá todo lo que se necesita saber para dominar el arte de la oratoria. Se enseñan las técnicas, las herramientas y los trucos que usan los grandes conferenciantes del mundo. Se muestra cómo preparar, desarrollar y cerrar las presentaciones con éxito. Se ayuda a superar el miedo escénico, la falta de estructura, el aburrimiento, la inseguridad y cualquier otro obstáculo que impida hablar en público como un profesional.

Las próximas convocatorias son 9 y 10 de febrero (últimas plazas) y en marzo días 8 y 9. Se trata de grupos reducidos donde la práctica, el feedback y la evolución constante son la tónica.

En la Escuela de Conferenciantes se aprenderá la teoría a través de la práctica. Se podrá poner en acción lo que se aprende en cada sesión, recibir feedback personalizado y mejorar las habilidades con el apoyo de los expertos. Además, se formará parte de una comunidad de líderes que comparten los mismos intereses y objetivos.

Hablar en público como un conferenciante profesional tiene muchos beneficios. Permite mejorar la imagen, la reputación, la influencia y el negocio. Abre nuevas oportunidades profesionales y personales. Hace crecer como persona y como comunicador. Y sobre todo, hace disfrutar de lo que uno hace.

Jesús Ripoll, cofundador de Helpers Speakers explica: La mayoría de nuestros alumnos son directivos de empresa, que no pretenden dedicarse al mundo de las conferencias a nivel profesional, pero conocen bien la ventaja competitiva que una buena oratoria tiene. Algunos ejemplos:

Impulsar la carrera profesional. Si se saben comunicar las ideas, proyectos y logros de forma efectiva, se podrá destacar entre la competencia, generar confianza y credibilidad, y acceder a mejores oportunidades laborales.

Liderar equipos con mucha más confianza y seguridad. Se aprenderá a comunicar de forma que se entienda a cada miembro del equipo y que ellos entiendan a los demás.

Ampliar la red de contactos. Si se sabe conectar con la audiencia, se podrán crear relaciones más sólidas y duraderas con los clientes, proveedores, socios y colaboradores. Además, se podrá ampliar el círculo de influencia y llegar a más personas interesadas en lo que se puede ofrecer.

Desarrollar la marca personal. Si se sabe transmitir el valor, la personalidad y el propósito, uno se puede posicionar como un experto en el campo, generar reconocimiento y reputación, y atraer a más seguidores y fans.

Mejorar la autoconfianza. Si se saben superar los miedos, las dudas y las limitaciones, uno podrá sentirse más seguro de uno mismo, más orgulloso de las capacidades y más satisfecho con los resultados.

Y ahora que uno ya es consciente de la importancia de hablar bien en público, se va a abordar ese freno que todos tienen: el “miedo escénico”, de la mano de Raquel Sánchez Armán, cofundadora de la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers.

Para aquellos que se han sentido alguna vez nerviosos, inseguros o bloqueados al tener que hablar en público, han perdido oportunidades laborales, sociales o personales por no saber comunicarse eficazmente con la audiencia y les gustaría mejorar la capacidad de expresarse con claridad, confianza y persuasión, deben saber que no están solos.

Según un estudio realizado por la Universidad de California, el 74 % de las personas sufre de glosofobia, es decir, el miedo a hablar en público. Este miedo puede afectar negativamente a la autoestima, el rendimiento profesional y la calidad de vida.

Pero no hay que preocuparse, hay una solución. Hablar en público es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica y la formación adecuada. Y los beneficios que puede aportar son enormes.

La solución a estos miedos e inseguridades es simple: se necesita una formación profesional que enseñe las técnicas, las herramientas y los secretos para convertirse en un buen orador.

Y aquí es donde entra en juego la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers, una escuela especializada en formar conferenciantes profesionales en España.

La Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers ofrece formaciones presenciales de diferentes niveles y duraciones, adaptadas a las necesidades y objetivos. Además, cuenta con un equipo de profesores expertos en comunicación, marketing y ventas, que acompañarán y guiarán durante todo el proceso.

Se anima a inscribirse hoy mismo en una de las formaciones presenciales de la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers y empezar a transformar la vida con el poder de la palabra.