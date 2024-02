¿Qué se debe tener en cuenta con una lámpara fotopolimerizable?

Los profesionales de la odontología deben contar con los equipos más innovadores y tecnológicos para poder satisfacer las necesidades de los pacientes. Una de las herramientas que no les puede faltar es la lámpara fotopolimerizable, la cual se utiliza para los procesos de restauración dental y para acelerar los blanqueamientos dentales.

Los odontólogos deben procurar comprar estos productos con sello de calidad para garantizar una vida útil larga. Pero, además de eso, les deben dar buen uso y cuidarlos para evitar que se averíen. No obstante, si eso llega a pasar, pueden buscar ayuda especializada como la que brinda la empresa RD Express, la cual se dedica a la reparación de instrumentos dentales.

Todo lo que hay que saber acerca de la lámpara fotopolimerizable La lámpara fotopolimerizable es, hoy en día, una gran aliada para los odontólogos. La misma se caracteriza por emitir una luz de alta intensidad que permite endurecer y fijar resinas y materiales compuestos de forma inmediata.

Los profesionales deben adquirir una lámpara eficiente para garantizar que los tratamientos queden excelentes en términos de adhesión y resistencia. Para elegir el producto adecuado, es fundamental tomar en cuenta una serie de factores.

Primero, es esencial determinar cuántos programas tiene (normal, rampa, escalonado, etc.), ya que mientras más tenga, más versátil resultará la lámpara. Por otra parte, a la hora de comprar una lámpara de fotocurado dental, hay que conocer cuál es su intensidad, la cual se mide en vatios.

Para saber qué alternativa es la más adecuada, hay que analizar qué tipos de resinas se utilizan en el consultorio odontológico y qué procedimientos se realizan. Las de mayor potencia ciertamente tendrán más capacidad de curar los materiales fotopolimerizables. Sin embargo, el calor excesivo también puede dañar algunos elementos.

Adicionalmente, este tipo de lámparas se pueden dividir en varias categorías disponibles en el mercado, entre ellas las halógenas, las de arco de plasma, las de polimerización y las de fotocurado LED.

Cómo alargar la vida útil de estos productos Para alargar la vida útil de estos implementos odontológicos es necesario seguir algunas recomendaciones. Algo primordial es colocarlos siempre en su base una vez que hayan sido utilizados.

Además, es importante estar pendiente de cargarlos durante el tiempo adecuado, ya que la sobrecarga los puede dañar. Finalmente, hay que limpiarlos con mucha sutileza y tratar con especial cuidado la fibra óptica, pues es una pieza bastante sensible.

Qué hacer si se daña la herramienta Si la lámpara fotopolimerizable se avería, se puede contactar con RD Express. Esta empresa cuenta con un equipo de profesionales especializados en la reparación de equipos de odontología. Los especialistas trabajan de forma rápida. Una vez que se llevan un artículo para su revisión, lo reparan en 48 horas.

Algo muy destacado es que la compañía presta a los clientes un producto similar al que se les ha averiado, para que puedan utilizarlos mientras culminan las reparaciones. Para más información, se recomienda acceder a su web.