Experiencias turísticas únicas en el Caribe de la mano de Cayman Ocean Adventures

Un paraíso caribeño, lleno de playas e impactantes arrecifes de coral, además de muchas opciones para el relax y la diversión, espera a visitantes de todo el mundo para que disfruten aventuras acuáticas y terrestres únicas. Se trata de Grand Cayman, la más grande de las Islas Caimán, donde la empresa familiar Cayman Ocean Adventures ofrece atención turística profesional en diversos idiomas, basada en paseos por las bellezas naturales y patrimoniales de la zona, con una variedad de paquetes llenos de experiencias en Grand Cayman.

Servicios de primera calidad A principios de los años 90, el capitán Darney Kelly creó Cayman Ocean Adventures con la ayuda de su esposa Zulema Kelly. Ambos concretaron su sueño de disponer una agenda llena de sorpresas para vivir experiencias en Grand Cayman a un precio muy asequible.

“La mayoría de nuestro personal son orgullosos caimaneses y están ansiosos por compartir sus historias y sumergir (a los turistas) en la cultura, la diversión y la aventura. Nuestro personal posee una sólida experiencia y un amplio conocimiento de nuestra isla, sus destinos, nuestra gente y todo lo que tenemos para ofrecer”, comentan los líderes de la empresa en su página web.

Las experiencias a las que invita esta compañía turística cuentan con el plus de la mejor comunicación entre los visitantes y los prestadores de servicios, gracias a que su personal está preparado para ofrecer la más amable atención en varios idiomas. Además, la clave de éxito en la atención de Cayman Ocean Adventures es la conexión del equipo con la riqueza cultural de la isla, que transmiten a sus clientes con amor.

Excursiones extraordinarias La empresa cuenta con tres cómodos barcos y autobuses con aire acondicionado para llegar a paradas como el famoso banco de arena Stingraycity, con tres pies de agua cristalina, un lugar tranquilo y seguro donde la diversión no tiene límite de edad. La segunda estación es en el arrecife Coral Gardens, donde se puede practicar snorkel para ver un sinfín de corales y peces llamativos. Otro destino interesante es Starfish Pointe, una playa rodeada de estrellas de mar.

Cayman Ocean Adventures organiza varias opciones de excursiones extraordinarias, entre las que destaca la Aventura en Stingraycity y Starfish Pointe, para niños, adultos y adultos mayores. El pack ofrece un paseo en barco de 25 minutos hasta Stingray City y el hogar de las estrellas de mar, con transporte desde el puerto de cruceros y hoteles en la zona de Seven Mile, e incluye equipos de buceo, agua y refrescos. Otro tour que despierta el interés de los apasionados del mar es el Gran Tour que abarca Stingraycity, snorkel, estrellas de mar y la granja de tortugas.

Desde la página web de Cayman Ocean Adventures se encuentran disponible el servicio de reservaciones para atesorar recuerdos de vivencias educativas y divertidas en la magia que ofrece la experiencia en Grand Cayman.