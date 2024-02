Pautas para controlar berrinches y enfados de niños, por la psicóloga en Granollers Patricia Sánchez

Todos los niños se enfadan y tienen berrinches en determinadas situaciones, especialmente en aquellas que les generan frustración o incomprensión. Por supuesto, existen hijos con un carácter más fuerte que explotan con facilidad y pueden llegar a ser bastante difíciles de controlar para padres primerizos o con falta de herramientas. La psicóloga en Granollers Patricia Sánchez ayuda a las madres y padres a entender el comportamiento niños temperamentales y les da las herramientas y/o bases fundamentales para controlar los momentos complejos. Actualmente, esta psicóloga ofrece esta ayuda con terapias online (mujeres mayormente) y presencial (toda la familia).

¿Cómo gestionar el enfado de un hijo y ayudarlo a mejorar? El primer paso para tratar el comportamiento niños es entender por qué este ocurre, con el fin de investigar a fondo qué soluciones existen tanto a nivel físico como psicológico. Por ejemplo, muchos niños tienden a enfadarse con facilidad y adoptan actitudes desafiantes porque sufren de ansiedad o miedo, mientras que otros pueden estar tristes o mostrando a través del comportamiento emociones que no saben gestionar. De igual manera, algunos niños pueden presentar problemas de aprendizaje sin que los padres lo sepan. De acuerdo al origen de la ira y temperamento o carácter fuerte se determina que soluciones en casa y terapias psicológicas profesionales deben ser aplicadas. Por supuesto, hay diferentes acciones claves que una madre, padre o ambos pueden ejecutar para gestionar el enfado en sus hijos. En primer lugar, no deben ceder ante la rabieta del niño dándole lo que quiere por defecto y en pleno momento de estallido emocional. En segundo lugar, es importante mantener la calma, no mostrar sentimientos de ira, tristeza o decepción y pensar cómo hablarle. También es esencial hablar solo después que la rabia del niño ha pasado y practicar la negociación.

Curso del estallido a la calma para padres y madres con hijos de carácter fuerte La psicóloga infantil en Granollers Patricia Sánchez ha publicado un curso llamado “del estallido a la calma” que enseña a las familias como gestionar la ira de sus hijos. Esta gestión está basada en una serie de herramientas y técnicas probadas por la psicóloga, con cientos de familias y niños en sus consultas, para tratar los comportamientos de los pequeños sin dejarse dominar por los nervios ni el enfado. El curso está dirigido a madres y padres que no logran poner límites a sus hijos, ceden ante sus presiones sin saber qué más hacer y pasan por momentos incómodos en la calle. De igual manera, es útil para las personas que discuten con sus parejas por la crianza y tolerancia de sus hijos y que buscan tratar con los niños sin perder la paciencia, seguridad y respeto. Al final del curso los padres aprenderán a vivir sin miedo a que sus hijos estallen y los hará sentirse seguros, comprendidos y queridos. Al mismo tiempo, podrán encontrar un equilibrio entre sus vidas amorosas, familiares y personales.

El curso de Patricia Sánchez del estallido a la calma es útil tanto para niños como para los adultos, ya que estos últimos aprenden a gestionar sus propias emociones para ayudar a sus hijos a crecer, mejorar y encontrar paz.