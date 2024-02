Estos son los mejores enchufables de 2023, según los usuarios. III Premios Coche Eléctrico del Año

Los III Premios Coche Eléctrico del Año ya tienen ganadores. Los nombres de los mejores enchufables se han elegido en votación popular por prestaciones, calidad, precio y diseño.

Han sido usuarios reales de vehículos eléctricos quienes han entregado los galardones en una ceremonia celebrada en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

La movilidad eléctrica se ha vestido de gala para la entrega de los III Premios Coche Eléctrico 2023.

¿2023? han preguntado en muchas ocasiones, ¿no serán 2024? El año es correcto. movilidadelectrica.com reconoce con sus galardones a los mejores coches eléctricos del año pasado, porque la elección no se basa solo en lo que prometen, sobre todo en lo que han demostrado y no solo a ellos como expertos, sino a los usuarios, que son los que tienen aquí la última palabra.

Los ocho mejores coches eléctricos Los que los lectores y seguidores en redes sociales han elegido como los Mejores Coches Eléctricos de 2023 son los ganadores de una lista de 50 candidatos repartidos en ocho categorías.

Los candidatos han sido seleccionados por sus ventas, buenas sensaciones entre los usuarios y comentarios de la prensa actualizada. Sobre esta primera lista, miles de usuarios han hecho una selección, destacando al que creen el modelo más destacado en cada categoría.

Ya con su premio en la mano, desvelan cuáles son ya los 8 mejores coches eléctricos de 2023:

Mini Cooper. Segmento A-B Compacto.

BYD Dolphin. Segmento A-B SUV.

Kia EV6. Segmento C.

Ford Mustang Mach E. Segmento C SUV.

Porsche Taycan. Berlina.

Tesla Model Y. Segmento D-E SUV.

Volkswagen ID.Buzz Cargo. Comerciales.

Kia Sportage. Híbridos enchufables.

Una gala con humor y sorpresas Un año más (y van tres), el prestigioso humorista Fede De Juan ha sido el encargado de conducir la gala de entrega de los Premios Al Mejor Coche Eléctrico del Año.

En la parte oficial, Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa se ha hecho cargo del acto de apertura. Tras él, Fernando del Valle, jefe del departamento de tecnologías limpias del Ayuntamiento de Madrid e Isabel del Olmo, Jefa del Departamento de Movilidad Sostenible en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) han transmitido el sentir de la Administración y los retos que afronta para impulsar la descarbonización del parque móvil española. Cierra la ronda de intervenciones oficiales Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE y vicepresidente de AVERE.

Había sorpresas preparadas. El Renault ZOE, que este año sale del mercado, ha recibido un reconocimiento especial su importancia en el desarrollo de la movilidad eléctrica en España. Además, desde movilidadelectrica.com han destacado a Isabel de Olmo por su trayectoria profesional.

Sobre movilidadelectrica.com movilidadelectrica.com es un portal de información sobre el sector del vehículo eléctrico. Su fin es acercar al lector la actualidad y las novedades técnicas de los nuevos coches eléctricos, motos eléctricas y bicis eléctricas que aparecen en el mercado. Es una de las cabeceras del grupo editorial Energy News Event S.L, responsable también de energynews.es e hidrogeno-verde.es.