LUXURY PROPERTIES & DECOR inaugura las obras de uno de los edificios más populares de Carihuela/Torremolinos, LA JOYA

Comienzan las obras de uno de los edificios que más expectación ha creado en los últimos meses, LA JOYA. El edificio fue adquirido y está siendo comercializado por LUXURY PROPERTIES & DECOR, empresa malagueña especializada en la compraventa de inmuebles en la Costa del Sol, cuya sede se encuentra en Torremolinos.

LUXURY PROPERTIES & DECOR tiene prevista la construcción de 11 apartamentos de lujo, un beach club y un local comercial que ocupará toda la planta baja, destinado a sus nuevas oficinas. El edificio LA JOYA mantendrá la estética externa del popularmente conocido “Edificio Dorado” de La Carihuela. José María Pérez Gutiérrez, arquitecto del reconocido estudio de arquitectura Grupo AUMA, ha diseñado este magnífico proyecto y ha conseguido recuperar e integrar su popular fachada, dándole todo el glamour que este edificio se merece. "La obra será realizada por un equipo de profesionales que, mediante un trabajo muy minucioso, va a ayudar a recobrar el carácter y la importancia que tuvo en su época de esplendor, recuperando así uno de los edificios más icónicos de la historia reciente de Torremolinos", ha explicado Gema Montero, CEO de LUXURY PROPERTIES & DECOR.

El edificio LA JOYA se encuentra en la Avenida Carlota Alessandri, considerada ya la futura “Milla de Oro de Torremolinos”. Los grupos promotores están apostando por la creación de edificios y residenciales exclusivos, sostenibles e icónicos en la zona, con proyección de salida al mercado para el año 2024. Gema Montero, gerente del grupo inmobiliario, actualmente está estudiando nuevos proyectos en la misma avenida y en el resto del municipio. "Por este motivo, desde LUXURY PROPERTIES & DECOR hemos apostado por este singular enclave, cuya ubicación privilegiada lo sitúa a 3 minutos andando de la playa de La Carihuela, a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga y rodeado de zonas de ocio, restauración y de una magnífica oferta de servicios en las inmediaciones", ha detallado Gema Montero.

"Me emociona este gran proyecto porque representa un hito importante de expansión por parte de LUXURY PROPERTIES & DECOR en la comercialización de viviendas de obra nueva en la Costa del Sol. Además, encaja perfectamente con nuestra filosofía de ofrecer a nuestros clientes servicios de alto standing y viviendas premium. Nuestro equipo de arquitectura e interiorismo ha diseñado 11 apartamentos únicos con espacios versátiles y una originalidad excepcional como valor principal, con la opción de personalización de las viviendas por cada propietario, según sus gustos y preferencias. La combinación de lujo, modernidad y compromiso ambiental se plasma en este proyecto, para que nuestros clientes experimenten la verdadera esencia de la excelencia y el confort. Además, en la terraza del edificio se ha habilitado una zona de beach club con chill out, hamacas, sombrillas y piscina-jacuzzi para uso exclusivo de los residentes", ha explicado Gema Montero.

LA JOYA cumple con los parámetros necesarios para brindar una alta rentabilidad como vivienda de alquiler turístico o de larga temporada, por lo que se posiciona como una oportunidad ideal de inversión ante la demanda constante de alquiler que existe en la actualidad en Torremolinos, como uno de los primeros destinos preferentes en la oferta turística andaluza.

Las viviendas de LA JOYA están siendo comercializadas con una gran acogida, no solo por parte de inversores nacionales e internacionales, sino también de clientes que han visto la oportunidad de formar parte de este proyecto tan atractivo para adquirir una vivienda como segunda residencia en una ubicación privilegiada.

Gema Montero, CEO y fundadora de LUXURY PROPERTIES & DECOR, reconocida experta profesional del mercado inmobiliario a nivel nacional e internacional, ofrece una larga y exitosa experiencia en la comercialización de viviendas de lujo y en obra nueva de alto standing. "Nuestra forma de trabajar refleja nuestro sello de identidad: calidad, especialización, honestidad y constancia", ha finalizado Gema Montero.

Desde LUXURY PROPERTIES & PROJECT invitan a todas las personas interesadas en esta promoción a inscribirse en su newsletter y seguir todas las novedades sobre esta magnífica promoción que se une al resto de proyectos inmobiliarios de viviendas premium actualmente en desarrollo en Torremolinos.

Para más información, es posible contactar con las oficinas centrales de LUXURY PROPERTIES & PROJECT en Avda. Palma de Mallorca, 57, Torremolinos. Los teléfonos de contacto están disponibles en su página web.