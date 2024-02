Repara tu Deuda Abogados cancela 45.000€ en Girona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El origen del sobreendeudamiento se encuentra en el negocio de ropa que puso en marcha el marido de la exonerada Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Girona (Cataluña). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Girona (Cataluña) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 45.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó a raíz de que su marido solicitara financiación para montar un negocio de venta de ropa. Inicialmente, la tienda funcionaba correctamente y generaba los ingresos suficientes para ir abonando las cuotas de los préstamos y cubrir los gastos básicos de la unidad familiar. Debido al buen funcionamiento, intentó ampliar el negocio adquiriendo más prendas de ropa, pero las ventas no incrementaron en relación con el aumento de ropa adquirida y finalmente tuvo que cerrar. Durante varios años, estuvo abonando parte de los créditos, pero dejó de abonarlos para poder cubrir sus gastos más básicos".

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidadcomprueban en poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exonerados. De hecho, salen de los listados de morosidad -como ASNEF- que tanto daño les hace. Además, y esto les supone también un gran alivio, dejan de recibir las angustiantes llamadas de los bancos que anteriormente contactaban incluso con familiares, conocidos y personal de su propio trabajo.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde su fundación en septiembre de 2015 (mismo año de la entrada en vigor de la ley), a personas en situaciones desesperadas que no podían pagar sus deudas. En este momento, ya son más de 22.000 los particulares y autónomos que han confiado en ellos para empezar una nueva vida desde cero. Algunos lo hacen animados por el testimonio de otros que han conseguido ya reactivarse en la economía.

El despacho de abogados ha superado la cifra de 190 millones exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Cada día se están produciendo cancelaciones de deuda, lo que hace que la cifra se vaya incrementando conforme pasa el tiempo.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos para que puedan quedar exonerados de sus deudas siempre que cumplan una serie de requisitos como sufrir un estado actual o inminente de insolvencia, demostrar la buena fe durante todo el tiempo que dura el proceso y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogados cuenta una app para dispositivos Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite reducir de los costes derivados del procedimiento, un control exhaustivo y reuniones con los abogados a través del sistema de videollamadas.

El despacho también ofrece de forma alternativa la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.