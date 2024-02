Ambiseint firma una Máster Franquicia para Rumanía y Moldavia, y abre las puertas a su expansión en Europa del Este

Dada la buena acogida y el gran potencial de la zona, se prevé abrir, en una primera fase, un mínimo de 25 unidades operativas en todo el territorio Ambiseint, empresa española especializada en Marketing Olfativo, Ambientación Profesional e Higiene Ambiental, anuncia la firma de un acuerdo de Máster Franquicia que marca su entrada en Rumanía y Moldavia. La firma de este contrato abre la puerta a su expansión internacional en Europa del Este, consolidándose así como un referente en el marketing olfativo a nivel mundial.

El empresario Cristian Sabau, que mantiene desde hace años una sólida relación comercial con España, sorprendido de ver y percibir los productos Ambiseint en gran número de clientes de todos los sectores, decidió exportar el modelo de negocio de la marca a su país, y tras una exitosa prueba del producto en Rumanía, ha firmado una Máster Franquicia, no solo para este, sino también para la vecina Moldavia. "Lo que más me impresionó de Ambiseint fue la gran calidad, duración e intensidad de sus productos que en nada se parecen a otros productos similares del mercado, desde el primer momento tuve claro que me quería diferenciar en mi país por llevar lo mejor", afirma el nuevo Máster Franquiciado.

Hasta el momento, Ambiseint, cuenta con 106 franquicias repartidas por 3 continentes que dan servicio a más de 100.000 clientes. Ambiseint cerró 2023 con una facturación global de 8,20 M€ frente a los 7,5 de 2022, superando el millón de recargas vendidas.

Proyecciones de crecimiento en Rumanía y Moldavia

Este acuerdo estratégico no solo representa para Ambiseint una puerta de entrada al este de Europa sino también una oportunidad para el empresario Cristian Sabau de liderar el mercado del Marketing Olfativo en la región.

Ambiseint tiene como objetivo colocar más de 40.000 difusores al año en Rumanía y Moldavia, con un equipo de, al menos, 45 comerciales cubriendo el territorio. En la primera fase, el Máster Franquiciado gestionará directamente la operación, y en una segunda etapa, se abrirán un mínimo de 25 unidades operativas para abarcar el resto de las zonas del territorio y alcanzar una cobertura total.

Ambiseint lanzará una línea de aromas específicos para estos países, centrándose en los gustos locales, maderas nobles, resinas, florales y herbales. En estas zonas gustan especialmente los aromas sobrios y con estructuras olfativas tradicionales, tienen gran acogida las fragancias potentes con gran cobertura. Despiertan especial interés los aromas que aportan sensación exclusividad y de lujo, calidad y sobriedad. "Esta iniciativa", ha afirmado Fernando Castillo, director general de Ambiseint, "refleja nuestro compromiso continuo con la innovación y la adaptación a las necesidades específicas de cada mercado".

La totalidad de los productos de la oferta de la compañía se fabrican en Europa

Ambiseint cuenta con la carta de aromas más amplia del mercado, más de 10.000 referencias olfativas que se conciben en la central ibicenca de la compañía, y que se ofrecen en diferentes formatos como pulverización, nebulización, velas, mikados, vaporizadores.

Los productos de la compañía cuentan con patente internacional y están fabricados con alcoholes de origen vegetal y aceites esenciales de aromas naturales. Además, ninguna de sus recargas contiene gases aerosoles ni hidrocarburos derivados del petróleo.

La totalidad de los productos de la oferta de la compañía se fabrican en España, utilizando materias primas puras y naturales, y cumpliendo con las estrictas normativas y controles sanitarios europeos, nacionales y locales. Este enfoque garantiza la calidad y la sostenibilidad en cada producto de Ambiseint.

Más información de Ambiseint:

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, en 2011 inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia.

Actualmente, ha superado las 100 delegaciones comerciales.

Ambiseint tiene su Central operativa en Ibiza, y realiza la fabricación y almacenamiento de sus productos en Zaragoza, ciudad donde se ubica también su principal sede logística. La empresa tiene presencia en varios puntos más de España desde donde distribuye su producción.

Otro valor diferencial de Ambiseint es su permanentemente inversión en I+D+I. Un ejemplo de ello es la reciente adquisición de una patente en EE.UU. y Europa para su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, que cuenta con la homologación para su conexión a sistemas de climatización.