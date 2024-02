La presidenta de AEIT-Madrid, Inmaculada Sánchez Ramos, resalta la necesidad de incorporar perfiles tecnológicos en los Consejos de Administración

Inmaculada Sánchez Ramos ha hecho hincapié en la importancia de impulsar y acelerar la innovación tecnológica en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Este Congreso Internacional pretende visibilizar el talento disruptor femenino debatiendo sobre diferentes temas como la innovación, la inteligencia artificial generativa o la ciberseguridad "Impulsar y acelerar la innovación tecnológica en los diferentes ámbitos sociales es clave para el futuro". Este ha sido el mensaje que la presidenta de AEIT-Madrid, Inmaculada Sánchez Ramos, señaló en la VIII edición de ‘Inspiring Women Leaders in the Digital Era’, organizado por Women Startup Community y presidido por Teresa María Alarcos Tamayo.

Inmaculada Sanchez Ramos indicó que "la innovación es crucial en este contexto de incertidumbre y de cambio". Por ello, ha querido resaltar que el perfil del nuevo consejero ha de ser muy holístico, resiliente y adaptativo. "Actualmente, hay escasez de perfiles tecnológicos en los consejos y en ese contexto los ingenieros de telecomunicación son muy importantes", señaló. Ejemplo de ello es la entrada en vigor de la nueva directiva NIS 2 relativa a la protección en materia de ciberseguridad en la Unión Europea.

La presidenta de los ingenieros de telecomunicación de Madrid realizó su intervención en la mesa redonda sobre "los puentes entre el consejo y los ecosistemas para acelerar la innovación Beatriz Mato, consejera independiente en Euskaltel y consejera ejecutiva en Greenalia; Maria Antonia Otero Quintas, consejera independiente en Banc March; Elena Zarraga", en la que también participó B, directora general del Grupo LKS NEXT & NED LABORAL Kutxa; y Ana García Rodríguez, miembro del Consejo General del Poder Judicial.

En esta jornada, se trataron temas como la ciberseguridad, metaverso, inteligencia artificial generativa y sus oportunidades, Chat GPT, computación cuántica o blockchain. Tal y como explica Inmaculada Sánchez Ramos, "en este complejo e interesante ecosistema digital el papel de la Ingeniería de Telecomunicación es crucial en todas estas materias, ya que esta profesión está en continua evolución y transformación".

Esta mesa redonda se celebró dentro de la segunda jornada que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Deusto en Bilbao con una temática principal sobre ‘Building sustainable Future’. Se trata de un Congreso Internacional que tiene como misión visibilizar al talento disruptor femenino, tanto emprendedor como intraemprendedor.

El evento lo ha organizado Women Startup Community, una organización independiente que impulsa el liderazgo en ecosistemas de startups a nivel mundial. Este congreso busca promover las interacciones entre los agentes del ecosistema social, uniendo y reuniendo a emprendedoras, inversoras, corporaciones, parques tecnológicos y Administraciones Públicas locales e internacionales. Para ello, se establece un espacio abierto de diálogo en el que fluyen las ideas y se comparten las buenas prácticas empresariales y las iniciativas a futuro.