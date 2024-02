Fersay anuncia un enfoque en los artículos de cocina para 2024

Todos estos productos están disponibles para entrega rápida, y pueden adquirirse en cualquier de las diez tiendas Fersay, en los 75 espacios corner, o en su tienda virtual fersay.com Fersay, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, anuncia que este año, una de sus estrategias comerciales, estará centrada en ampliar su catálogo de electrodomésticos del hogar para la cocina. Esta iniciativa surge en respuesta al creciente interés del público general por la cocina y la gastronomía.

El Pequeño Aparato Electrodoméstico -PAE- de cocina "ha demostrado una estabilidad excepcional en las ventas de Fersay a lo largo de los años", ha afirmado Noelia Carrasco, directora de Marketing de la compañía. Con productos de precio medio/bajo, se ha convertido en una adquisición muy satisfactoria para los consumidores en cualquier época del año, sin representar un gran esfuerzo económico. "La versatilidad y la calidad de estos productos han consolidado la posición de Fersay como referente en el mercado de electrodomésticos para la cocina", concluye esta directiva.

El segundo motivo que la compañía asocia a esta creciente afición gastronómica es que cada vez más personas disfrutan experimentando en la cocina, inspiradas por vídeos en redes sociales y la necesidad de llevar un estilo de vida saludable. La empresa reconoce la importancia de proporcionar productos que hagan que cocinar sea fácil, divertido y saludable, y es por eso que ha marcado como uno de sus objetivos para este año el de consolidarse como uno de los espacios ideales para encontrar una amplia variedad de artículos que se adapten a las necesidades y preferencias de estos clientes.

Con este enfoque estratégico, Fersay busca no solo satisfacer las expectativas de sus clientes actuales, sino también atraer a nuevos consumidores que buscan soluciones innovadoras para su hogar y su estilo de vida. Con este objetivo, la empresa se ha posicionado como un referente a la hora de brindar, no solo repuestos esenciales para técnicos especializados, sino también una extensa variedad de productos y accesorios para el consumidor final.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchillas para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran empresa que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 11,1 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 10 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

En todos los casos, Fersay cuenta con todo tipo de recambios para cualquier tipo de electrodoméstico o pequeño electrodoméstico.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 9M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

