Cognizant reafirma su compromiso con la igualdad en el ámbito STEM

La compañía lanza la sexta convocatoria de las becas Cognizant Lady Tech con las que subvenciona a 10 mujeres que cursen o vayan a cursar una carrera STEM en España Cognizant anuncia la sexta convocatoria de las becas Cognizant Lady Tech, una iniciativa que nació en 2018 y que un año más reafirma el compromiso de la compañía de fomentar la participación femenina en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en España.

Según los datos del Ranking CYD, en las universidades españolas las mujeres representan solo el 36% del alumnado en titulaciones STEM, a pesar de conformar el 56% del total de matriculados. Además, según cifras del INE, actualmente solo el 7% de las mujeres activas se dedica a profesiones STEM. Ante esta realidad, que subraya la urgencia de abordar las barreras que limitan la participación femenina en estos campos, Cognizant reitera su firme compromiso de cerrar la brecha de género y de seguir promoviendo una representación más equitativa en el ámbito tecnológico y científico.

"En Cognizant nos esforzamos por inspirar y motivar a más mujeres a explorar y prosperar en carreras fundamentales en la era digital. Las becas Lady Tech pretenden contribuir a cerrar la brecha de género en STEM, que no solo es esencial para la equidad, sino también para alcanzar la excelencia en dichos campos profesionales. Cada mujer que se suma a este desafío no solo aporta habilidades únicas, sino que también contribuye a forjar un futuro donde todas las voces y talentos sean valorados de manera igualitaria", afirma Marta López, Directora de Talent Recruitment de Cognizant en España.

Como parte de su enfoque integral para fomentar la presencia de la mujer en el ámbito STEM, Cognizant integra estas becas en un marco global que incluye iniciativas como "Mujeres Empoderadas" y programas específicos para directivas de nivel medio y alto de la compañía. Es relevante destacar que las mujeres representan actualmente más del 38% de la fuerza laboral de Cognizant a nivel mundial, y más del 21% en España (Informe Estado de Información No Financiera), protagonizando más del 37% de las nuevas incorporaciones.

Las becas Cognizant Lady Tech ofrecen una dotación económica máxima de 1000 euros por año y persona, y son incompatibles tanto con la beca del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) como con otras ayudas, becas o subvenciones. Toda la información detallada sobre el proceso de solicitud y los requisitos necesarios, puede encontrarse en este enlace.