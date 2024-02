Scire Formación desarrolla una guía de la Electroestimulación en Logopedia

La electroestimulación representa una herramienta terapéutica dentro del campo de la logopedia. La terapia por electroestimulación abre una nueva vía de tratamiento y un catalizador para la evolución de los tratamientos convencionales Hasta hace muy poco la electroestimulación muscular estaba centrada en el campo del entrenamiento deportivo. Poco a poco se ha ido conociendo y asumiendo su importancia en el ámbito terapéutico, especialmente en todo lo relacionado con las recuperaciones postraumáticas o el tratamiento del dolor.

Lo que todavía desconoce el público general es la irrupción de la electroestimulación en las consultas de logopedia.

La terapia por electroestimulación abre una nueva vía de tratamiento para aplicarlo en el fortalecimiento de músculos de la cara, mejorar la sensación de dolor en las crisis de TM, parálisis facial, bruxismo, parálisis de cuerdas vocal, disfagia, etc. Unas patologías donde las terapias convencionales no tienen el impacto esperado. Los pacientes tratados con esta terapia perciben efectos analgésicos, mejora de la sensibilidad, de las condiciones vasculares y de drenaje y la recuperación nerviosa.

La aplicación de la estimulación eléctrica no es sencilla y requiere una base de conocimiento sólida, tanto en lo que se refiere a la aplicación como al instrumental utilizado. Uno de los elementos fundamentales son el tipo de electrodo. Su éxito se basa en pilares tan importantes como la frecuencia y la intensidad con la que se aplica, no es solo una cuestión de programación.

Por todo ello es necesario comprender la electrofisiología para mejorar las condiciones funcionales del paciente.

La electroestimulación representa una herramienta terapéutica dentro del campo de la logopedia, ofreciendo una estrategia efectiva para el tratamiento de la disfagia, trastornos vocales y alteraciones en la motricidad orofacial.

Se presenta esta guía gratuita, diseñada para brindar a los profesionales de la logopedia una comprensión fundamental sobre cómo integrar la electroestimulación de manera efectiva en su práctica clínica, enriqueciendo así su repertorio terapéutico. De igual forma en el canal de youtube está disponible un webinar sobre electroestimulación en el ámbito logopédico.

