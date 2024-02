Arturo Galán del Coso publica ‘El Dugash. Parte I’, una novela diferente en cuanto a la conexión entre sus personajes

CÍRCULO ROJO.- Arturo Galán del Coso se dirige a todos los públicos con su obra, El Dugash: Parte I, aunque reconoce que los amantes de la fantasía y la ciencia ficción la disfrutarán especialmente. “Lo que más destacaría de mi libro es como todos los personajes, que son bastantes, juegan un papel necesario en la historia al completo, aunque a priori pueda parecer que no existe conexión entre ellos. Esto permite al lector unir puntos y especular sobre cómo las historias de personajes totalmente desconectados terminarán por influenciarse mutuamente”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una obra compleja, repleta de nombres, lugares e historias muy diferentes. Este hecho requiere que el lector esté dispuesto a realizar un esfuerzo que, quizás con otras obras, no sea tan necesario. Sin embargo, conforme se avanza en la historia, el sacrificio inicial se habrá visto recompensado con una amalgama de historias entrañables en las que siempre ocurre algo interesante. Las descripciones son las justas y necesarias para dar paso a lo verdaderamente importante, la acción de los personajes; así como la posibilidad de que el lector pueda ponerse en la piel de estos”.

Sinopsis En el intrigante mundo de Gikia, cubierto de una misteriosa nube llamada Dugash que divide el continente de este a oeste a lo largo del ecuador, se desarrolla una intrigante saga que comienza con El Dugash: Libro Primero. Nadie recuerda el origen de esta enigmática nube ni sabe si su naturaleza es humana, natural o divina. El Dugash no solo inspira respeto y curiosidad, sino que también da lugar a creencias y religiones que influyen profundamente en la vida de sus habitantes. La impenetrable barrera del Dugash ha llevado a la creencia de que más allá de ella no existe nada, o que su inaccesibilidad sirve a un propósito mayor: ocultar lo que se encuentra al otro lado. Las diversas tramas que se despliegan en este mundo cautivante pueden parecer inicialmente desconectadas, pero según avanza la historia, se revela una intrincada red de influencias. Guerras, asesinatos, aventuras, mitos y el enigma del Dugash, son solo algunos de los hilos conductores de esta narrativa, ambientada en un entorno que fusiona la era medieval y moderna. Conforme los personajes se enfrentan a desafíos y toman decisiones que cambian el curso de sus vidas, el lector queda inmerso en una trama apasionante que despierta su curiosidad y le deja anhelando respuestas. El Dugash: Libro Primero es solo el comienzo de una saga que promete sumergir a aquellos que se atrevan a leerlo en un mundo lleno de misterios y sorpresas. A medida que las historias de los personajes se entrelazan de manera sutil, pero poderosa, los lectores se verán atrapados por la complejidad de Gikia y sus habitantes, dejando su mente llena de preguntas mientras esperan ansiosamente la próxima entrega.