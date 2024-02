En el mercado inmobiliario de Teulada Moraira, Marti Projects® ofrece un sello de exclusividad

Marti Projects® se ha convertido en un referente en el mercado inmobiliario de Moraira y del resto de municipio de Teulada, en Alicante. La exclusividad por la que se caracteriza atrae cada año a compradores internacionales de casas que desean hacerse con su segunda residencia en España. Tiene clientes de Arabia Saudí, Suiza, Francia, el Reino Unido, Países Bajos, Egipto, Emiratos Árabes y España.

Esta es una agencia joven, cuyo equipo está formado en la Universidad de Alicante con el Título Propio de Experto en Gestión e Intermediación Inmobiliaria. También está registrada en la Comunidad Valenciana como agente inmobiliario oficial. Su principal objetivo es ayudar a los clientes a encontrar el hogar ideal.

Para lograrlo, realiza un trabajo de forma 100 % personalizada con cada uno de ellos. En este proceso se incluye tanto valorar sus necesidades como atender a sus preferencias y deseos. Trabaja con el fin de brindarles, de esta forma, una experiencia que es muy cercana y profesional.

En este sentido, la labor que desarrolla tiene como propósito mejorar el bienestar de quienes solicitan sus servicios, así como su calidad de vida. Esta no es una empresa que se centra únicamente en encontrar la casa de sus sueños a cuantos inician su particular búsqueda. Pretende ir un paso más allá, dado que también aporta una diferencia positiva en sus servicios. Se trata de una de sus máximas señas de identidad, la que le ayuda a destacarse de la competencia.

Del mismo modo, a la hora de desarrollar esta misión, destaca el compromiso con los valores que rigen el día a día de Marti Projects®. La transparencia, la honestidad y la ética priman en todo momento.

Exclusividad y lujo del mercado inmobiliario en el corazón de Moraira Su sello de exclusividad se conjuga con el lujo en propiedades como, por ejemplo, Villa Elise, una residencia con gran potencial de rentabilidad y prestigio. Marti Projects® presenta una finca que está considerada expresión de tradición y modernidad, un sueño mediterráneo.

Este proyecto residencial de nueva construcción ha sido diseñado por el equipo de Gea Arquitectos. Cuenta con un total de 466 metros cuadrados construidos y otros 427 metros cuadrados útiles que se encuentran situados en una parcela de 1084 metros cuadrados. Asimismo, dispone de una piscina de 30 metros de longitud, un jardín de estilo mediterráneo y una exclusiva terraza privada de 30 metros cuadrados.

El resultado es un santuario de privacidad y armonía con el medioambiente del que disfrutarán los propietarios eficientes.

Una inmobiliaria de referencia en Teulada Fundada en 2014, la agencia inmobiliaria Marti Projects® presta su ayuda a inversores y familias a encontrar la rentabilidad que buscan en la Costa Blanca. Su asesoramiento es clave en las diferentes líneas de negocio: reventa, inversión, obra nueva, etc.

En su cartera de propiedades se incluyen fincas y chalets repartidos por toda la provincia de Alicante. Se ocupa, igualmente, de alquileres y traspasos de negocios. Y todo ello, además, con las mayores garantías económicas del mercado hasta la totalidad del crédito o hipoteca.

Si se necesita disponer de más información sobre esta agencia del mercado inmobiliario de Teulada, se puede contactar directamente con ellos.