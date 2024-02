Mujeres vinculadas con puestos directivos en España

A pesar de que España se posiciona como un referente en la promoción de mujeres a roles directivos dentro de la Unión Europea, ocupando el segundo lugar con un 38 % de mujeres en puestos de alta dirección, según el informe Women in Business de Grant Thornton, la realidad, es que desde que se aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva en 2007, el liderazgo femenino continúan enfrentando una representación limitada en los altos cargos directivos de las empresas españolas. En respuesta a este desafío, Silvia Ayuso DEI & Leadership Solutions, bajo la dirección de Silvia Ayuso, una ejecutiva con más de 25 años de experiencia, presenta el Programa de Alto Impacto 'Become Unstoppable', donde la estratega y consultora en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), aborda la persistente brecha de género en puestos directivos.

Liderazgo femenino en España “¿Por qué las mujeres no se vinculan a puestos directivos en España?”, esa es la pregunta que plantea Silvia Ayuso en 'Become Unstoppable'. Aunque constituyen más de la mitad de los graduados universitarios, ostentan expedientes académicos destacados y representan casi la mitad del mercado laboral altamente calificado, la presencia del liderazgo femenino dentro del mercado empresarial español aún no refleja esta realidad.

Dicha disparidad no solo es una cuestión de equidad social, sino también una pérdida de talento en un momento económico crucial para el país. Estudios confirman que la diversidad en los equipos directivos enriquece la toma de decisiones, proporciona ventajas competitivas a las empresas y aporta la perspectiva esencial de quienes influyen significativamente en las decisiones de compra.

Ante esto, Ayuso quien además de ser estratega y consultora en DEI, se ha especializado en empoderamiento de la mujer y liderazgo organizacional, ha diseñado un programa innovador que busca servir como catalizador del desarrollo del liderazgo femenino.

'Become Unstoppable' y la apuesta al liderazgo femenino La pasión que moviliza a Silvia Ayuso es la de ayudar tanto a las mujeres como a las organizaciones para las que trabajan con el propósito de que sean imparables. Mediante el programa, Silvia contribuye con organizaciones de diversas partes del mundo para que lleven a cabo una correcta implementación del DEI dentro de sus equipos de trabajo Para ello, trabaja con empresas que deseen preparar a las mujeres de su compañía para que ejerzan puestos de liderazgo, sean más felices, saludables, productivas, exitosas, capaces de gestionar equipos y consolidar organizaciones más sólidas y fuertes.

En resumen, ante la realidad española, donde con todo y los avances de la última década, la diferencia entre géneros y las disparidades entre hombres y mujeres siguen latente, el programa de alta impacto 'Become Unstoppable' de Silvia Ayuso se alza como una solución innovadora que integra perfectamente la cultura de la organización con la construcción y empoderamiento del liderazgo femenino.